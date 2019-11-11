Fenerbahçe'den ayrılmak için can atıyor! Büyük değişim ve yolcu listesi...

Bu sezon Süper Lig'de şampiyonluktan başka düşüncesi olmayan Fenerbahçeli kurmaylar hamlelerini de buna göre yapmaya hazırlanıyor. Devre arasında takımdan göndermeyi düşündüğü 4 ismi netleştiren sarı lacivertliler, bu transferlerle kaynak yaratma amacında... Yönetim ve teknik ekip, gelen paralarla da transfer takviyesi yapıp kadrosunu güçlendirmek istiyor. Peki, yolların ayrılması kararlaştırılan futbolcular kimler? İşte Fenerbahçe'deki son dakika haberinin ayrıntıları...