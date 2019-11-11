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Fenerbahçe'den ayrılmak için can atıyor! Büyük değişim ve yolcu listesi...
Bu sezon Süper Lig'de şampiyonluktan başka düşüncesi olmayan Fenerbahçeli kurmaylar hamlelerini de buna göre yapmaya hazırlanıyor. Devre arasında takımdan göndermeyi düşündüğü 4 ismi netleştiren sarı lacivertliler, bu transferlerle kaynak yaratma amacında... Yönetim ve teknik ekip, gelen paralarla da transfer takviyesi yapıp kadrosunu güçlendirmek istiyor. Peki, yolların ayrılması kararlaştırılan futbolcular kimler? İşte Fenerbahçe'deki son dakika haberinin ayrıntıları...
11 Kasım 2019 Pazartesi 07:46
Güncelleme: 11.11.2019 07:47
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Yaz transfer döneminde birçok yıldız ile kadrosunu güçlendiren Fenerbahçe'de devre arasında ise ayrılıklar var...
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Teknik direktör Ersun Yanal ile fikir alışverişinde bulunan sarı-lacivertli kurmaylar ara transfer döneminde 4 isimle yollarını ayırma kararı aldı.
Finansal Fair Play anlaşmasına rağmen kadrosuna sol bek, sol açık ve golcü takviyesi planlayan Fenerbahçe, kaynak oluşturacak isimleri belirledi.
Sarı-lacivertliler kadro dışı bırakılan Mehmet Ekici'nin ardından 3 ismi daha gözden çıkarıldı.
Mehmet Ekici'ye kolaylık sağlayacak olan sarı-lacivertliler, Zajc'ı ise uzun süredir flörtte olduğu Rus takımlarından birine göndermeyi planlıyor.