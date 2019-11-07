Şansa bırakma

Rakiplerin kendilerine karşı kapalı defans yapmayı sürdüreceğini vurgulayan tecrübeli çalıştırıcı, "Bunu aşmanın yolu daha fazla denemek. Daha hızlı ve agresif oynayın, rakibi hataya zorlayın, golü şansa bırakmayın" uyarısında bulundu. Yanal'ın ilk 11'de ise fazla bir değişiklik planlamadığı öğrenildi.



KASIMPAŞA MAÇINA PALABAYIK

MHK, Fenerbahçe-Kasımpaşa karşılaşmasında Ali Palabıyık'ı görevlendirdi. Kadıköy'de yarın akşam oynanacak mücadelede Palabıyık'ın yardımcılıklarını Serkan Olguncan ile Serkan Çimen üstlenecek. VAR odasında Serkan Tokat yer alacak. AVAR hakemi olarak ise İbrahim Çağlar Uyarcan görev yapacak.

MESAİ SÜRÜYOR

Kasımpaşa maçının hazırlıklarına devam edildi. Teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular koşu, ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından pas çalışmaları yaptı. Antrenman taktik çalışmalar ve çift kale maçla sona erdi. Son idmanı bugün yapacak olan futbolcular ardından kampa girecek.

KARAR VERMEDİM

Emre Belözoğlu, aktif futbolu bırakma konusunda henüz kesin kararını vermediğini söyledi. 39 yaşındaki yıldız, "Bu sezon, taraftarımızla birlikte omuz omuza şampiyonluğa yürümek istiyoruz. Sonrasında bakacağız" dedi.



KRUSE YİNE ZOR

Ligde son 3 maçı kaçıran Max Kruse'nin Kasımpaşa karşısında da forma giymesi zor görünüyor. Alman oyuncunun kasığındaki ödemin kurutulduğu ancak sakatlığının tekrarlama riskine karşı kuvvet çalışmaları yaptığı öğrenildi. Yıldız futbolcu, milli aranın ardından formasına kavuşmayı hedefliyor.

