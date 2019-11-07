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07 Kasım 2019, Perşembe
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Şansa bırakma

Şansa bırakma

'in en çok net gol pozisyonu kaçıran takımı olan 'de , oyunculardan hücumda daha agresif olmalarını istedi. Ersun Yanal’dan oyunculara: Hücumda daha hızlı+agresif oynayın, golü şansa bırakmayın.

Rakiplerin kendilerine karşı kapalı defans yapmayı sürdüreceğini vurgulayan tecrübeli çalıştırıcı, "Bunu aşmanın yolu daha fazla denemek. Daha hızlı ve agresif oynayın, rakibi hataya zorlayın, golü şansa bırakmayın" uyarısında bulundu. Yanal'ın ilk 11'de ise fazla bir değişiklik planlamadığı öğrenildi.

KASIMPAŞA MAÇINA PALABAYIK
MHK, - karşılaşmasında 'ı görevlendirdi. 'de yarın akşam oynanacak mücadelede Palabıyık'ın yardımcılıklarını Serkan Olguncan ile Serkan Çimen üstlenecek. VAR odasında Serkan Tokat yer alacak. AVAR hakemi olarak ise Uyarcan görev yapacak.

MESAİ SÜRÜYOR
Kasımpaşa maçının hazırlıklarına devam edildi. Teknik direktör yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular koşu, ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından pas çalışmaları yaptı. Antrenman taktik çalışmalar ve çift kale maçla sona erdi. Son idmanı bugün yapacak olan futbolcular ardından kampa girecek.

KARAR VERMEDİM
Emre Belözoğlu, aktif futbolu bırakma konusunda henüz kesin kararını vermediğini söyledi. 39 yaşındaki yıldız, "Bu sezon, taraftarımızla birlikte omuz omuza şampiyonluğa yürümek istiyoruz. Sonrasında bakacağız" dedi.

KRUSE YİNE ZOR
Ligde son 3 maçı kaçıran Max Kruse'nin Kasımpaşa karşısında da forma giymesi zor görünüyor. Alman oyuncunun kasığındaki ödemin kurutulduğu ancak sakatlığının tekrarlama riskine karşı kuvvet çalışmaları yaptığı öğrenildi. Yıldız futbolcu, milli aranın ardından formasına kavuşmayı hedefliyor.

  1. 7.11.2019
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