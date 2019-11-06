Sergen Yalçın'ın başı dertte! Tarihi ceza ve Fenerbahçe...

Yeni Malatyaspor, Kasımpaşa deplasmanında 10 kişiyle 2-1 önde olmasına rağmen üstünlüğünü koruyamamış ve uzatma dakikalarında yediği golle sahadan 2-2 eşitlikle ayrılmıştı. Maçın ardından Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, hakem Halis Özkahya'nın yönetimine isyan ederken kırmızı kart görmüştü. Yalçın'ın bu gördüğü kırmızı kart başını yakabilir. Talimatlara göre Sergen Yalçın'ı tarihi bir ceza bekliyor. İşte o maddeler ve Fenerbahçe detayı...