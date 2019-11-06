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Sergen Yalçın'ın başı dertte! Tarihi ceza ve Fenerbahçe...
Yeni Malatyaspor, Kasımpaşa deplasmanında 10 kişiyle 2-1 önde olmasına rağmen üstünlüğünü koruyamamış ve uzatma dakikalarında yediği golle sahadan 2-2 eşitlikle ayrılmıştı. Maçın ardından Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, hakem Halis Özkahya'nın yönetimine isyan ederken kırmızı kart görmüştü. Yalçın'ın bu gördüğü kırmızı kart başını yakabilir. Talimatlara göre Sergen Yalçın'ı tarihi bir ceza bekliyor. İşte o maddeler ve Fenerbahçe detayı...
6 Kasım 2019 Çarşamba 10:57
Güncelleme: 06.11.2019 11:01
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Yeni Malatyaspor'da Teknik Direktör Sergen Yalçın korkusu.... Doğu Anadolu ekibinin hocasına tarihi ceza mı geliyor?
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Yeni Malatyaspor, Kasımpaşa deplasmanında son dakika yediği golle 2-2 eşitlikle ayrılmıştı.
Maçta kırmızı kart gören teknik direktör Sergen Yalçın ise tribüne gönderilmişti.
Halis Özkahya'ya oldukça sinirlenen Sergen Yalçın'ın yardımcısı Murat Şahin tarafından güçlükle sakinleştirildiği ve Özkahya'ya ağır ifadeler kullandığı belirtildi.
Hakem Özkahya'nın da raporuna Yalçın'ın bu ağır ifadelerini yazdığı öğrenildi.