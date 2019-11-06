Büyük tepki çeken Fırat Aydınus'tan flaş karar!

Süper Lig'in 10 haftası geride kaldı. Bu 10 haftada hakem Fırat Aydınus tam 6 maçta görev aldı. 6 hafta görev yapan Fırat Aydınus verdiği hatalı kararlarla adeta ülke gündemine oturdu. Trabzonspor-Göztepe maçında ise bardağı taşıran kararlara imza atan hakemden flaş bir karar geldi. İşte görev aldığı 6 haftada Fırat Aydınus'un verdiği hatalı kararlar...
6 Kasım 2019 Çarşamba 11:26
Güncelleme: 06.11.2019 11:45
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Büyük tepki çeken Fırat Aydınus'tan şok karar!
Trabzonspor - Göztepe maçında verdiği kararlarla büyük tartışmalara neden olan Fırat Aydınus, Süper Lig 2019-2020 sezonuna 2. haftada yönettiği Çaykur Rizespor - Sivasspor maçıyla başladı.
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Büyük tepki çeken Fırat Aydınus'tan şok karar!
SİVASSPOR'UN PENALTISINI VERMEDİ
Çaykur Rizespor'un 2-1 kazandığı zorlu karşılaşmada Aydınus dikkat çeken kararlar vermişti.
Büyük tepki çeken Fırat Aydınus'tan şok karar!
ÇaykurRizespor'un oyunu 2-0 üstün götürdüğü sırada çok tartışılan bir penaltı pozisyonu yaşanmıştı. Sol kanattan yapılan ortayı Yatabare arkaya çevirmiş, top RizesporluDimitrisChatziisaias'ın eline çarpmasına rağmen Fırat Aydınus oyunu devam ettirmişti.
Büyük tepki çeken Fırat Aydınus'tan şok karar!
FENERBAHÇE - TRABZONSPOR MAÇINDA DA PENALTIYI VERMEMİŞTİ
Fırat Aydınus Süper Lig'in 3'üncü haftasında Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında oynanan ve 1-1 berabere biten zorlu karşılaşmada düdük çalmıştı.
Büyük tepki çeken Fırat Aydınus'tan şok karar!
Fırat Aydınus bu maçta Nwakaeme'nin Ozan ve Zanka'yı geçtikten sonra tam şut çekeceği sırada Zanka'nın arkadan müdahalesi ile yerde kalmış fakat hakem oyunu devam ettirmişti.