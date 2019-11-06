Sergen Yalçın'dan Halis Özkahya'ya sert sözler! 'Çileden çıkarttı'

İdman başlamadan önce gazetecilerin sorularını yanıtlayan teknik direktör Sergen Yalçın, kendinden bahsetmek isteyerek, "Ben, çok agresif bir teknik direktör değilim. Kenarda çok tepkiler gösteren veya çok agresif olan, sürekli itiraz eden birisi değilim. Daha sakin birisiyim.