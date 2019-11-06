Sergen Yalçın'dan Halis Özkahya'ya sert sözler! 'Çileden çıkarttı' - Son dakika Süper Lig haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
06 Kasım 2019, Çarşamba
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Haberler Galeri Sergen Yalçın'dan Halis Özkahya'ya sert sözler! 'Çileden çıkarttı'

Sergen Yalçın'dan Halis Özkahya'ya sert sözler! 'Çileden çıkarttı'

Süper Lig ekiplerinden BtcTurk Yeni Malatyaspor'un teknik direktörü Sergen Yalçın, geçen hafta deplasmanda 2-2 berabere kaldıkları maçın ardından soyunma odasında yaşanan kavga ile ilgili, "Soyunma odasında hayatımızda görmediğimiz şeyleri gördük derken kendisine kırmızı kart gösteren hakem Halis Özkahya ile ilgili de sert konuştu.
6 Kasım 2019 Çarşamba 18:58 Güncelleme: 06.11.2019 18:58
Sergen Yalçın'dan Halis Özkahya'ya sert sözler! 'Çileden çıkarttı'

İdman başlamadan önce gazetecilerin sorularını yanıtlayan teknik direktör Sergen Yalçın, kendinden bahsetmek isteyerek, "Ben, çok agresif bir teknik direktör değilim. Kenarda çok tepkiler gösteren veya çok agresif olan, sürekli itiraz eden birisi değilim. Daha sakin birisiyim.

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Sergen Yalçın'dan Halis Özkahya'ya sert sözler! 'Çileden çıkarttı'

Genelde oynadığımız müsabakalarda bizimle muhatap olan hep dördüncü hakem olur. Bir şeye itiraz edeceksek dördüncü hakeme söylüyoruz.

Sergen Yalçın'dan Halis Özkahya'ya sert sözler! 'Çileden çıkarttı'

Dördüncü hakem genelde bizi 'Biraz daha dikkatli olun, şurada ya da burada durun' gibi uyarıyor. Saha içerisinde sürekli böyle diyaloglar yaşanıyor.

Sergen Yalçın'dan Halis Özkahya'ya sert sözler! 'Çileden çıkarttı'

Kasımpaşa maçında olaylar biraz farklı gelişti. Ben Konya'da çalışırken, Konyaspor-Kayserispor maçında da Halis Özkahya beni oyundan atmıştı. Ben onu bilmiyordum, sonradan bana söylediler.

Sergen Yalçın'dan Halis Özkahya'ya sert sözler! 'Çileden çıkarttı'

Konya'da da beni aynı durumda atmıştı. Haklı ya da haksızdı konusuna girmiyorum ama ben maçtan önce kendisine başarılar diledim.

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