İşte Süper Lig'de haftanın ve ayın en iyi 11'i

Süper Lig'in 10. haftası Ankaragücü ve Gaziantep FK arasında oynanan mücadeleyle tamamlandı. Süper Lig'in 4 büyük ekiplerinden Galatasaray ve Beşiktaş haftayı 3 puanla kapatırken, Fenerbahçe ile Trabzonspor mağlubiyetle kapattı. 10. haftada perdenin kapanmasının ardından haftanın ve ayın en iyileri de belli oldu. İşte Süper Lig'de 10. haftanın en iyileri...
5 Kasım 2019 Salı 19:15
Güncelleme: 05.11.2019 19:29
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Süper Lig'in 10. haftasında perde kapamasının ardından Ekim ayı da tamamlanmış oldu. Verimlilik puanlarına göre Süper Lig'de 19. haftanın ve ayın 11'i de belli oldu.
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10. haftanın açılış mücadelesinde Galatasaray sahasında Rizespor'u ağırladı. Sarı-Kırmızılılar rakibini 2-0 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.
Karadeniz ekibi Trabzonspor ise sahasında zorlu bir mücadeleye çıktı. Göztepe ile karşı karşıya gelen Fırtına etkili oyununa rağmen golü bulamadı ve mücadelen 1-0 mağlup ayrıldı.
Derbi galibiyetiyle moral bulan Beşiktaş ise rakibi Antalyaspor karşısında 3 puanı 2 golle alarak yükselişini sürdürdü.
Fenerbahçe ise bu hafta herkesi şaşırtan bir skor aldı. Sarı-Lacivertliler ligin son sırasında bulunan Kayserispor'a 1-0 mağlup olarak kritik bir haftada şok bir mağlubiyet yaşadı.