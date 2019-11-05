İşte Süper Lig'de haftanın ve ayın en iyi 11'i - Son dakika Süper Lig haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
05 Kasım 2019, Salı
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İşte Süper Lig'de haftanın ve ayın en iyi 11'i

Süper Lig'in 10. haftası Ankaragücü ve Gaziantep FK arasında oynanan mücadeleyle tamamlandı. Süper Lig'in 4 büyük ekiplerinden Galatasaray ve Beşiktaş haftayı 3 puanla kapatırken, Fenerbahçe ile Trabzonspor mağlubiyetle kapattı. 10. haftada perdenin kapanmasının ardından haftanın ve ayın en iyileri de belli oldu. İşte Süper Lig'de 10. haftanın en iyileri...

5 Kasım 2019 Salı 19:15 Güncelleme: 05.11.2019 19:29
İşte Süper Lig'de haftanın ve ayın en iyi 11'i

Süper Lig'in 10. haftasında perde kapamasının ardından Ekim ayı da tamamlanmış oldu. Verimlilik puanlarına göre Süper Lig'de 19. haftanın ve ayın 11'i de belli oldu.

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İşte Süper Lig'de haftanın ve ayın en iyi 11'i

10. haftanın açılış mücadelesinde Galatasaray sahasında Rizespor'u ağırladı. Sarı-Kırmızılılar rakibini 2-0 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.

İşte Süper Lig'de haftanın ve ayın en iyi 11'i

Karadeniz ekibi Trabzonspor ise sahasında zorlu bir mücadeleye çıktı. Göztepe ile karşı karşıya gelen Fırtına etkili oyununa rağmen golü bulamadı ve mücadelen 1-0 mağlup ayrıldı.

İşte Süper Lig'de haftanın ve ayın en iyi 11'i

Derbi galibiyetiyle moral bulan Beşiktaş ise rakibi Antalyaspor karşısında 3 puanı 2 golle alarak yükselişini sürdürdü.

İşte Süper Lig'de haftanın ve ayın en iyi 11'i

Fenerbahçe ise bu hafta herkesi şaşırtan bir skor aldı. Sarı-Lacivertliler ligin son sırasında bulunan Kayserispor'a 1-0 mağlup olarak kritik bir haftada şok bir mağlubiyet yaşadı.

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