İşte Süper Lig'de haftanın ve ayın en iyi 11'i

Süper Lig'in 10. haftası Ankaragücü ve Gaziantep FK arasında oynanan mücadeleyle tamamlandı. Süper Lig'in 4 büyük ekiplerinden Galatasaray ve Beşiktaş haftayı 3 puanla kapatırken, Fenerbahçe ile Trabzonspor mağlubiyetle kapattı. 10. haftada perdenin kapanmasının ardından haftanın ve ayın en iyileri de belli oldu. İşte Süper Lig'de 10. haftanın en iyileri...