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Tartışmalar bitmek bilmiyor! İşte VAR'sız puan durumu
Süper Lig'in 10'uncu haftası geride kaldı. 10 haftanın sonunda Aytemiz Alanyaspor 19 puanla liderliğini sürdürdü. Alanyaspor'un 1 puan gerisinde Sivasspor 2. sırada kendisine yer bulurken 17 puana sahip iki takımdan Yeni Malatyaspor 3'üncü, Fenerbahçe 4'üncü sırada. 16 puanı bulunan Trabzonspor ise ligin 5'inci sırasında yer alıyor. Son haftalarda yapılan hakem hataları ligin kaderini belirlemeye devam ediyor. Bu gelişmelerin ardından futbolseverlerin akıllarına" VAR olmasa puan durumu nasıl olurdu" sorusu geldi. İşte cevabı...
5 Kasım 2019 Salı 15:23 Güncelleme: 05.11.2019 15:35
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Açıklamada, "Sistem hakem kararlarında %100 doğruluğu değil, açık ve bariz hakem hatalarını sıfırlamak için oluşturulmuştur. VAR sistemi hakemlik tartışmaları için değil, daha adil bir futbol oyunu için oluşturulmuş bir sistemdir. Sadece net ve bariz hataları oyunun içinden çıkarabilmek adına oluşturulmuştur" denildi.
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