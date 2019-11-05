Tartışmalar bitmek bilmiyor! İşte VAR'sız puan durumu - Son dakika Süper Lig haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
05 Kasım 2019, Salı
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Tartışmalar bitmek bilmiyor! İşte VAR'sız puan durumu

Süper Lig'in 10'uncu haftası geride kaldı. 10 haftanın sonunda Aytemiz Alanyaspor 19 puanla liderliğini sürdürdü. Alanyaspor'un 1 puan gerisinde Sivasspor 2. sırada kendisine yer bulurken 17 puana sahip iki takımdan Yeni Malatyaspor 3'üncü, Fenerbahçe 4'üncü sırada. 16 puanı bulunan Trabzonspor ise ligin 5'inci sırasında yer alıyor. Son haftalarda yapılan hakem hataları ligin kaderini belirlemeye devam ediyor. Bu gelişmelerin ardından futbolseverlerin akıllarına" VAR olmasa puan durumu nasıl olurdu" sorusu geldi. İşte cevabı...
5 Kasım 2019 Salı 15:23 Güncelleme: 05.11.2019 15:35
Tartışmalar bitmek bilmiyor! İşte VAR'sız puan durumu
Süper Lig'de 10. haftaya ne oynanan futbol ne de goller damgasını vurdu. Haftanın en çok konuşulan olayı yine hakem kararları oldu...
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Tartışmalar bitmek bilmiyor! İşte VAR'sız puan durumu

Özellikle Trabzonspor-Göztepe ve Kayserispor-Fenerbahçe maçındaki tartışmalı pozisyonlar, VAR tartışmalarını yeniden alevlendirdi. MHK, "VAR devre dışı mı bırakıldı?" sorularının ardından yazılı bir açıklama yaptı.

Tartışmalar bitmek bilmiyor! İşte VAR'sız puan durumu

Açıklamada, "Sistem hakem kararlarında %100 doğruluğu değil, açık ve bariz hakem hatalarını sıfırlamak için oluşturulmuştur. VAR sistemi hakemlik tartışmaları için değil, daha adil bir futbol oyunu için oluşturulmuş bir sistemdir. Sadece net ve bariz hataları oyunun içinden çıkarabilmek adına oluşturulmuştur" denildi.

Tartışmalar bitmek bilmiyor! İşte VAR'sız puan durumu

4 OLAYDA DEVREYE GİRİYOR

MHK, "VAR sadece goller, direkt kırmızı kartlar, penaltılar ve yanlış kişiye gösterilen kartlarda devreye girmektedir" dedi.

Tartışmalar bitmek bilmiyor! İşte VAR'sız puan durumu

VAR YOKSA DA PUANI DÜŞER

Açıklamada, "Hakemin eğer açık ve bariz bir hatası varsa, VAR'a gitse de gitmese de puanı düşmektedir" ifadesi kullanıldı.

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