Kruse ve Rami özel program dahilinde çalıştı! - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
06 Kasım 2019, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Fenerbahçe Haberleri Kruse ve Rami özel program dahilinde çalıştı!

Kruse ve Rami özel program dahilinde çalıştı!

Kruse ve Rami özel program dahilinde çalıştı!

, 'in 11. haftasında oynayacağı maçı hazırlıklarını sürdürdü. Sakatlıkları bulunan ve özel program dahilinde çalıştı.

'nde Teknik Direktör Ersun Yanal yönetiminde akşam saatlerinde yapılan antrenman salonda sakatlık önleyici egzersizlerle başladı. Ardından sahaya geçen futbolcular koşu ve koordinasyon hareketleriyle idmanı sürdürdü. Antrenmanda üç gruba ayrılan futbolcular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. İdman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.
Öte yandan sakatlıkları bulunan ve özel program dahilinde çalışmalarına devam etti.
, maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

  1. 06.11.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Kruse ve Rami özel program dahilinde çalıştı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN