Kruse ve Rami özel program dahilinde çalıştı!
Fenerbahçe, Süper Lig'in 11. haftasında oynayacağı Kasımpaşa maçı hazırlıklarını sürdürdü. Sakatlıkları bulunan Max Kruse ve Adil Rami özel program dahilinde çalıştı.
Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Ersun Yanal yönetiminde akşam saatlerinde yapılan antrenman salonda sakatlık önleyici egzersizlerle başladı. Ardından sahaya geçen futbolcular koşu ve koordinasyon hareketleriyle idmanı sürdürdü. Antrenmanda üç gruba ayrılan futbolcular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. İdman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.
Öte yandan sakatlıkları bulunan Max Kruse ve Adil Rami özel program dahilinde çalışmalarına devam etti.
Fenerbahçe, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.
- 06.11.2019
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Fenerbahçeli Altay Bayındır: Böyle bir karakterim yok
Toplam 2
Yorum
objektıf Altayın suçu yok.maçın hakemı talımatla bu noktaya getırdı....
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5. Tur şöleni A Spor'da
Toplam 1
Yorum
BJKli A2 TV Kupa maçlarını yayınlayacak mı?
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Fenerbahçeli Altay Bayındır: Böyle bir karakterim yok
Toplam 2
Yorum
Yusuf İyi çocuksun Altay kardeş,lakin orada düpedüz diz vurdun ve bunu hakemlerden başka herkes gördü...
Kruse ve Rami özel program dahilinde çalıştı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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