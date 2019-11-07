Fenerbahçe'de Altay Bayındır: Karakterimde yok
Fenerbahçe'de Altay Bayındır: Henrique’ye müdahalem bir an önce topu oyuna sokmak için yaptığım bir hamleydi. Birine zarar vermek en son isteyeceğim şey.
Kaleci Altay Bayındır, Kayseri maçında Pedro Henrique'ye yönelik müdahalesi için açıklama yaptı. "Birine zarar vermek en son isteyeceğim şey" ifadelerini kullanan genç file bekçisi, "Böyle bir karakterim yok. Geride olduğunuz bir maçta oyunu en hızlı şekilde başlatmak istersiniz. Topu alma şansı olmamasına rağmen üzerime doğru gelmişti. Bir an önce topu oyuna sokmak için yaptığım bir hamle, ne yazık ki bu şekilde gelişti" dedi. Kariyeri boyunca sadece 3 sarı kart gördüğünü belirten Arda, "Takım olarak bu sezon temiz bir futbol oynuyoruz. Sadece futbola odaklanıyoruz. En az kart gören takımız" diye hatırlattı.
- 7.11.2019
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Fenerbahçeli Altay Bayındır: Böyle bir karakterim yok
Toplam 2
Yorum
objektıf Altayın suçu yok.maçın hakemı talımatla bu noktaya getırdı....
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5. Tur şöleni A Spor'da
Toplam 1
Yorum
BJKli A2 TV Kupa maçlarını yayınlayacak mı?
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Fenerbahçeli Altay Bayındır: Böyle bir karakterim yok
Toplam 2
Yorum
Yusuf İyi çocuksun Altay kardeş,lakin orada düpedüz diz vurdun ve bunu hakemlerden başka herkes gördü...
Fenerbahçe'de Altay Bayındır: Karakterimde yok haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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