Fenerbahçe'de Altay Bayındır: Karakterimde yok - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
07 Kasım 2019, Perşembe
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'de : Karakterimde yok

Fenerbahçe'de Altay Bayındır: Karakterimde yok

'de : Henrique’ye müdahalem bir an önce topu oyuna sokmak için yaptığım bir hamleydi. Birine zarar vermek en son isteyeceğim şey.

Kaleci , maçında Pedro Henrique'ye yönelik müdahalesi için açıklama yaptı. "Birine zarar vermek en son isteyeceğim şey" ifadelerini kullanan genç file bekçisi, "Böyle bir karakterim yok. Geride olduğunuz bir maçta oyunu en hızlı şekilde başlatmak istersiniz. Topu alma şansı olmamasına rağmen üzerime doğru gelmişti. Bir an önce topu oyuna sokmak için yaptığım bir hamle, ne yazık ki bu şekilde gelişti" dedi. Kariyeri boyunca sadece 3 sarı kart gördüğünü belirten Arda, "Takım olarak bu sezon temiz bir oynuyoruz. Sadece futbola odaklanıyoruz. En az kart gören takımız" diye hatırlattı.

  1. 7.11.2019
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