Fenerbahçe'de Altay Bayındır: Karakterimde yok

Kaleci Altay Bayındır, Kayseri maçında Pedro Henrique'ye yönelik müdahalesi için açıklama yaptı. "Birine zarar vermek en son isteyeceğim şey" ifadelerini kullanan genç file bekçisi, "Böyle bir karakterim yok. Geride olduğunuz bir maçta oyunu en hızlı şekilde başlatmak istersiniz. Topu alma şansı olmamasına rağmen üzerime doğru gelmişti. Bir an önce topu oyuna sokmak için yaptığım bir hamle, ne yazık ki bu şekilde gelişti" dedi. Kariyeri boyunca sadece 3 sarı kart gördüğünü belirten Arda, "Takım olarak bu sezon temiz bir futbol oynuyoruz. Sadece futbola odaklanıyoruz. En az kart gören takımız" diye hatırlattı.