Fenerbahçe'nin kupadaki rakibi İstanbulspor

Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda Fenerbahçe, İstanbulspor ile eşleşti. Çift maç eleme sistemiyle oynanacak turda ilk maçlar 3, 4 ve +5 Aralık'ta, rövanş karşılaşmaları ise 17, 18 ve 19 Aralık tarihlerinde oynanacak. Federasyon, kesin tarihleri daha sonra açıklayacak.



BALLI: GÜZEL MAÇLAR OLSUN

İdari menajer Volkan Ballı, İstanbulspor'un köklü ve sevdikleri bir kulüp olduğunu belirterek, "Uzak bir deplasman yerine İstanbul'da oynayacağız. Güzel maçlar olsun" dedi. Ballı, 4. turda olduğu gibi bu kura çekiminde de sona kalması içinse, "Kurayı yine çekemedim. Mecburen çıkanla oynuyoruz. Hayırlı olsun" yorumunu yaptı.