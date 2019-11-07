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07 Kasım 2019, Perşembe
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'nin kupadaki rakibi İstanbulspor

Fenerbahçe'nin kupadaki rakibi İstanbulspor

5. turunda , İstanbulspor ile eşleşti. Çift maç eleme sistemiyle oynanacak turda ilk maçlar 3, 4 ve +5 Aralık'ta, rövanş karşılaşmaları ise 17, 18 ve tarihlerinde oynanacak. Federasyon, kesin tarihleri daha sonra açıklayacak.

Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda , İstanbulspor ile eşleşti. Çift maç eleme sistemiyle oynanacak turda ilk maçlar 3, 4 ve +5 Aralık'ta, rövanş karşılaşmaları ise 17, 18 ve tarihlerinde oynanacak. Federasyon, kesin tarihleri daha sonra açıklayacak.

BALLI: GÜZEL MAÇLAR OLSUN
İdari menajer , İstanbulspor'un köklü ve sevdikleri bir kulüp olduğunu belirterek, "Uzak bir deplasman yerine İstanbul'da oynayacağız. Güzel maçlar olsun" dedi. Ballı, 4. turda olduğu gibi bu kura çekiminde de sona kalması içinse, "Kurayı yine çekemedim. Mecburen çıkanla oynuyoruz. Hayırlı olsun" yorumunu yaptı.

  1. 7.11.2019
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