Fenerbahçe'nin kupadaki rakibi İstanbulspor
Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda Fenerbahçe, İstanbulspor ile eşleşti. Çift maç eleme sistemiyle oynanacak turda ilk maçlar 3, 4 ve +5 Aralık'ta, rövanş karşılaşmaları ise 17, 18 ve 19 Aralık tarihlerinde oynanacak. Federasyon, kesin tarihleri daha sonra açıklayacak.
Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda Fenerbahçe, İstanbulspor ile eşleşti. Çift maç eleme sistemiyle oynanacak turda ilk maçlar 3, 4 ve +5 Aralık'ta, rövanş karşılaşmaları ise 17, 18 ve 19 Aralık tarihlerinde oynanacak. Federasyon, kesin tarihleri daha sonra açıklayacak.
BALLI: GÜZEL MAÇLAR OLSUN
İdari menajer Volkan Ballı, İstanbulspor'un köklü ve sevdikleri bir kulüp olduğunu belirterek, "Uzak bir deplasman yerine İstanbul'da oynayacağız. Güzel maçlar olsun" dedi. Ballı, 4. turda olduğu gibi bu kura çekiminde de sona kalması içinse, "Kurayı yine çekemedim. Mecburen çıkanla oynuyoruz. Hayırlı olsun" yorumunu yaptı.
- 7.11.2019
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Fenerbahçeli Altay Bayındır: Böyle bir karakterim yok
Toplam 2
Yorum
objektıf Altayın suçu yok.maçın hakemı talımatla bu noktaya getırdı....
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5. Tur şöleni A Spor'da
Toplam 1
Yorum
BJKli A2 TV Kupa maçlarını yayınlayacak mı?
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Fenerbahçeli Altay Bayındır: Böyle bir karakterim yok
Toplam 2
Yorum
Yusuf İyi çocuksun Altay kardeş,lakin orada düpedüz diz vurdun ve bunu hakemlerden başka herkes gördü...
Fenerbahçe'nin kupadaki rakibi İstanbulspor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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