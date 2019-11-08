Erman Toroğlu: Ersun Yanal'ın sonu Fatih Terim gibi olur

Toroğlu, "Fenerbahçe'yi beğenmedim, dengeli oyun oynamıyor. Fenerbahçe son yarım saatte falan oyundan baya düşüyor. Ersun Yanal kurguyu falan bırakıp, işine dönüp, kendi işine bakması lazım yoksa Fatih Terim gibi olur." ifadelerini kullandı.