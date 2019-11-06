Fenerbahçeli Altay Bayındır: Böyle bir karakterim yok - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
06 Kasım 2019, Çarşamba
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Fenerbahçeli : Böyle bir karakterim yok

Fenerbahçeli Altay Bayındır: Böyle bir karakterim yok

kalecisi , ile yaşadığı pozisyon hakkında açıklamalarda bulundu.

'de ile arasındaki maçın ikinci yarısında ile Altay Bayınsır arasındaki pozisyon çok konuşulmuştu.

Sol kanattan ceza sahasına yapılan ortada Fenerbahçe kalecisi , çıktı ve topu aldı. Bu sırada Kayserisporlu Pedro Henrique de topa yükseldi. Sonrasında, Pedro Henrique yerde kaldı. Kayserisporlu futbolcu, Altay Bayındır'ın kasıklarına diziyle vurduğunu belirterek sağlık görevlilerinin gelmesini istedi.

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Bu pozisyonun ardından Kayserisporlu futbolcular, hakem 'den kırmızı kartına başvurmasını beklemişti. Ancak Arda Kardeşler, bu pozisyon için karta gerek olmadığını belirtmişti.

ALTAY'DAN AÇIKLAMA GELDİ

Fenerbahçe kalecisi Altay Bayındır, pazar günü oynanan Kayserispor maçında Pedro Henrique ile yaşadığı pozisyon hakkında açıklamalarda bulundu.

Kimseye zarar verecek bir karaktere bir sahip olmadığını ifade eden Altay, "Amacım sadece topa hamle yapmaktı. Birine zarar vermek en son isteyeceğim şey. Böyle bir karakterim yok. Geride olduğunuz bir maçta oyunu en hızlı şekilde başlatmak istersiniz. Topu alma şansı olmamasına rağmen oyuncu üzerime doğru gelmişti. Sadece oyuna odaklandığım bir noktadaydım. Yaşanan pozisyonda art niyet arayanlar oldu, bir an önce topu oyuna sokmak için yaptığım bir hamle ne yazık ki bu şekilde gelişti ancak gerçek ekranlara yansıyan şekilde olmadı" dedi.

Kariyerinde hiç görmediğini ifade eden Altay, "Kariyerim boyunca üç gördüm ve hiç kırmızı kart görmedim. Takım olarak bu sezon temiz bir oynuyoruz. Sadece futbola ve sahadaki oyunumuza odaklanıyoruz. Ligin en az sarı kart gören takımıyız" şeklinde konuştu.

AHMET ÇAKAR'IN YORUMU

Bu pozisyonu değerlendiren eski hakem "Ya ve avaneleri, bırakın gidin, terk edin MHK'yi. Ama giderken o VAR'ınızı da alın. Evinizde süs diye kullanırsınız. Fenerbahçe'nin net penaltısı atlandı. Kaleci Altay'ın rakibinin kasığına attığı diz atlandı. Kasıt bunlar kasıt." şeklinde tweet attı.

  1. 06.11.2019
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