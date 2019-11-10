İşte Cedi Osman'ın Fenerbahçe hayali
NBA'de Cleveland Cavaliers forması giyen Cedi Osman, hayalini açıkladı. NBA’de oynayan milli basketbolcudan mesaj var: Hem taraftarı hem büyük bir kulüp olması nedeniyle Fenerbahçe’de oynamak istiyorum.
Takımının Washington Wizards'ı 113-100 yendiği maçın ardından konuşan 24 yaşındaki basketbolcu, "Uzun yıllar NBA'de oynamak istiyorum. Ancak hep Fenerbahçe'de oynama hayalim vardı. Hem taraftarından dolayı, hem de büyük bir kulüp. Ancak ileride belki olursa diye söylüyorum. Basketbolu bırakmadan 1 sene önce tekrar Türkiye'ye dönmek istiyorum" ifadelerini kullandı. Cleveland Cavaliers'te mutlu olduğunun da altını çizen milli basketbolcu, "Maçlarda uzun sürelerle oynamam benim adıma güzel bir durum. Herkes de benden memnun, antrenörüm de aynı şekilde benim hakkımda güzel şeyler söylüyor. Burada her şey yolunda" açıklamasında bulundu.
- 10.11.2019
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Toplam 2
Yorum
SERDAR İSTEDİKLERİ BUYDU İSTEDİKLERİNİ ALDILAR TÜRK FUTBOLUNDA HER YIL DÜZENLENEN BU TİYATROL ETKİNLİK SEVENLERİN İLGİSİNİ ÇEKİYOR
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Tyler Boyd göz doldurdu
Toplam 2
Yorum
eray zaman gectikçe kendine gelecektir kartal kayra umut boyd kazanç olacak elneny diaby nkoulaku patlama yapamazsa giderler
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Galatasaray'da sular ısınıyor... 'Bu sezon transferleri kim yaptı?'
Toplam 1
Yorum
METİN ELPEZE GEÇEN YIL DEVRE ARASINDA Mbaye Diagne yi alacağınıza onyenkuru yu alsaydınız. Birde Fernandao satmayacaktınız
İşte Cedi Osman'ın Fenerbahçe hayali haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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