İşte Cedi Osman'ın Fenerbahçe hayali

Takımının Washington Wizards'ı 113-100 yendiği maçın ardından konuşan 24 yaşındaki basketbolcu, "Uzun yıllar NBA'de oynamak istiyorum. Ancak hep Fenerbahçe'de oynama hayalim vardı. Hem taraftarından dolayı, hem de büyük bir kulüp. Ancak ileride belki olursa diye söylüyorum. Basketbolu bırakmadan 1 sene önce tekrar Türkiye'ye dönmek istiyorum" ifadelerini kullandı. Cleveland Cavaliers'te mutlu olduğunun da altını çizen milli basketbolcu, "Maçlarda uzun sürelerle oynamam benim adıma güzel bir durum. Herkes de benden memnun, antrenörüm de aynı şekilde benim hakkımda güzel şeyler söylüyor. Burada her şey yolunda" açıklamasında bulundu.