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10 Kasım 2019, Pazar
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İşte 'ın hayali

İşte Cedi Osman'ın Fenerbahçe hayali

'de forması giyen , hayalini açıkladı. NBA’de oynayan milli basketbolcudan mesaj var: Hem taraftarı hem büyük bir kulüp olması nedeniyle ’de oynamak istiyorum.

Takımının 'ı 113-100 yendiği maçın ardından konuşan 24 yaşındaki basketbolcu, "Uzun yıllar 'de oynamak istiyorum. Ancak hep 'de oynama hayalim vardı. Hem taraftarından dolayı, hem de büyük bir kulüp. Ancak ileride belki olursa diye söylüyorum. bırakmadan 1 sene önce tekrar 'ye dönmek istiyorum" ifadelerini kullandı. 'te mutlu olduğunun da altını çizen milli basketbolcu, "Maçlarda uzun sürelerle oynamam benim adıma güzel bir durum. Herkes de benden memnun, antrenörüm de aynı şekilde benim hakkımda güzel şeyler söylüyor. Burada her şey yolunda" açıklamasında bulundu.

  1. 10.11.2019
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