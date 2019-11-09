Fenerbahçe'de Serdar Aziz sevinci!

Fenerbahçe, sahasında Kasımpaşa'yı 3-2 mağlup ederek Süper Lig'de maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Sarı lacivertlilere galibiyeti getiren goller Vedat Muriç(2) ve Serdar Aziz'den geldi. Bu sezon ligdeki ilk golünü kaydeden Serdar Aziz, maçın en iyileri arasında gösterildi. Serdar'ın golünde asisti yapan ismin Tolga Ciğerci olması ise dikkat çekti.

Sezona sakat başlayan ve ilk 8 hafta forma giyemeyen Serdar, ilk maçına Yukatel Denizlispor deplasmanında çıkmıştı. Son 4 maçtır ilk 11'de oynayan 29 yaşındaki stoper için Fenerbahçeli taraftarlar da maç içinde tezahüratlarla milli futbolcuya destek oldu.