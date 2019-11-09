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09 Kasım 2019, Cumartesi
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'de sevinci!

Fenerbahçe'de Serdar Aziz sevinci!

'in 11. haftasında sahasında 'yı konuk etti. Sahadan 3-2'lik galibiyetle ayrılan sarı-lacivertliler, maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. Fenerbahçe'de galibiyeti getiren goller ve 'den geldi. Özellikle Serdar Aziz'in iyi oyununu golle süslemesi, taraftarlara büyük sevinç yaşattı.

, sahasında 'yı 3-2 mağlup ederek 'de maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Sarı lacivertlilere galibiyeti getiren goller (2) ve 'den geldi. Bu sezon ligdeki ilk golünü kaydeden Serdar Aziz, maçın en iyileri arasında gösterildi. Serdar'ın golünde asisti yapan ismin olması ise dikkat çekti.

Sezona sakat başlayan ve ilk 8 hafta forma giyemeyen Serdar, ilk maçına Yukatel Denizlispor deplasmanında çıkmıştı. Son 4 maçtır ilk 11'de oynayan 29 yaşındaki stoper için Fenerbahçeli taraftarlar da maç içinde tezahüratlarla milli futbolcuya destek oldu.

  1. 09.11.2019
  2. Güncelleme: 09.11.2019 12:18
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