Fenerbahçe'de Serdar Aziz sevinci!
Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe sahasında Kasımpaşa'yı konuk etti. Sahadan 3-2'lik galibiyetle ayrılan sarı-lacivertliler, maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. Fenerbahçe'de galibiyeti getiren goller Vedat Muriç ve Serdar Aziz'den geldi. Özellikle Serdar Aziz'in iyi oyununu golle süslemesi, taraftarlara büyük sevinç yaşattı.
Fenerbahçe, sahasında Kasımpaşa'yı 3-2 mağlup ederek Süper Lig'de maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Sarı lacivertlilere galibiyeti getiren goller Vedat Muriç(2) ve Serdar Aziz'den geldi. Bu sezon ligdeki ilk golünü kaydeden Serdar Aziz, maçın en iyileri arasında gösterildi. Serdar'ın golünde asisti yapan ismin Tolga Ciğerci olması ise dikkat çekti.
Sezona sakat başlayan ve ilk 8 hafta forma giyemeyen Serdar, ilk maçına Yukatel Denizlispor deplasmanında çıkmıştı. Son 4 maçtır ilk 11'de oynayan 29 yaşındaki stoper için Fenerbahçeli taraftarlar da maç içinde tezahüratlarla milli futbolcuya destek oldu.
- 09.11.2019
- Güncelleme: 09.11.2019 12:18
-
MHK'dan flaş karar! Herkes bu soruyu soruyor: Neden?
Toplam 2
Yorum
SERDAR İSTEDİKLERİ BUYDU İSTEDİKLERİNİ ALDILAR TÜRK FUTBOLUNDA HER YIL DÜZENLENEN BU TİYATROL ETKİNLİK SEVENLERİN İLGİSİNİ ÇEKİYOR
-
Tyler Boyd göz doldurdu
Toplam 2
Yorum
eray zaman gectikçe kendine gelecektir kartal kayra umut boyd kazanç olacak elneny diaby nkoulaku patlama yapamazsa giderler
-
Galatasaray'da sular ısınıyor... 'Bu sezon transferleri kim yaptı?'
Toplam 1
Yorum
METİN ELPEZE GEÇEN YIL DEVRE ARASINDA Mbaye Diagne yi alacağınıza onyenkuru yu alsaydınız. Birde Fernandao satmayacaktınız
Fenerbahçe'de Serdar Aziz sevinci! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.