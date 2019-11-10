Fenerbahçeli Ozan Tufan'dan O haberlere kalpli cevap

Kasımpaşa ile önceki gün oynanan maçta teknik direktör Ersun Yanal ile Ozan Tufan arasında tartışma yaşandığı iddia edilmişti. F.Bahçe dün resmi sitesinden yaptığı açıklamada ikili arasında bir sorun olmadığını belirtip, haberlere tepki gösterdi. Bu arada Ozan da dün Yanal ile gol sevinci yaşadığı bir fotoğrafı paylaşıp, sarılacivert kalp emojileri ekledi.