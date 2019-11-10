Fenerbahçeli Ozan Tufan'dan O haberlere kalpli cevap
Kasımpaşa ile önceki gün oynanan maçta teknik direktör Ersun Yanal ile Ozan Tufan arasında tartışma yaşandığı iddia edilmişti. Fenerbahçe dün resmi sitesinden yaptığı açıklamada ikili arasında bir sorun olmadığını belirtip, haberlere tepki gösterdi.
Kasımpaşa ile önceki gün oynanan maçta teknik direktör Ersun Yanal ile Ozan Tufan arasında tartışma yaşandığı iddia edilmişti. F.Bahçe dün resmi sitesinden yaptığı açıklamada ikili arasında bir sorun olmadığını belirtip, haberlere tepki gösterdi. Bu arada Ozan da dün Yanal ile gol sevinci yaşadığı bir fotoğrafı paylaşıp, sarılacivert kalp emojileri ekledi.
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Toplam 2
Yorum
SERDAR İSTEDİKLERİ BUYDU İSTEDİKLERİNİ ALDILAR TÜRK FUTBOLUNDA HER YIL DÜZENLENEN BU TİYATROL ETKİNLİK SEVENLERİN İLGİSİNİ ÇEKİYOR
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Tyler Boyd göz doldurdu
Toplam 2
Yorum
eray zaman gectikçe kendine gelecektir kartal kayra umut boyd kazanç olacak elneny diaby nkoulaku patlama yapamazsa giderler
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Galatasaray'da sular ısınıyor... 'Bu sezon transferleri kim yaptı?'
Toplam 1
Yorum
METİN ELPEZE GEÇEN YIL DEVRE ARASINDA Mbaye Diagne yi alacağınıza onyenkuru yu alsaydınız. Birde Fernandao satmayacaktınız
Fenerbahçeli Ozan Tufan'dan O haberlere kalpli cevap haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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