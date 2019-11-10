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10 Kasım 2019, Pazar
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Fenerbahçeli 'dan O haberlere kalpli cevap

Fenerbahçeli Ozan Tufan'dan O haberlere kalpli cevap

ile önceki gün oynanan maçta ile arasında tartışma yaşandığı iddia edilmişti. dün resmi sitesinden yaptığı açıklamada ikili arasında bir sorun olmadığını belirtip, haberlere tepki gösterdi.

ile önceki gün oynanan maçta ile arasında tartışma yaşandığı iddia edilmişti. F.Bahçe dün resmi sitesinden yaptığı açıklamada ikili arasında bir sorun olmadığını belirtip, haberlere tepki gösterdi. Bu arada Ozan da dün Yanal ile gol sevinci yaşadığı bir fotoğrafı paylaşıp, sarılacivert kalp emojileri ekledi.

  1. 10.11.2019
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