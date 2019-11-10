Fenerbahçe'de 3 puanın şifresi Muriç
Sarı-lacivertlilerin ezeli rakibi Galatasaray’ın elinden kaptığı Kosovalı futbolcu, takıma büyük güç kattı. Kanarya, bu oyuncunun gol attığı 6 maçta da rakiplerine şans tanımadı.
Vedat Muriç atıyor, Fenerbahçe kazanıyor... Sarı-lacivertlilerin sezon başında ezeli rakibi Galatasaray'ın elinden kaptığı yıldız futbolcu, geride kalan 11 haftaya damga vurdu. 7 kez rakip fileleri havalandıran Kosovalı oyuncu, kariyerinin en iyi başlangıcını yaparken, Fenerbahçe'ye de büyük güç kattı. 25 yaşındaki oyuncunun gol attığı 6 maçı da kazanan Fenerbahçe; Kosovalı'nın suskun kaldığı karşılaşmalarda ise galibiyet sevinci yaşayamadı. Sarı-lacivertliler, Muriç'in gol atmadığı bu 5 Süper Lig maçında 2 beraberlik, 4 yenilgi aldı.
Geçtiğimiz sezon Rizespor formasıyla öne çıkan Muriç, Fenerbahçe'de de gollerine devam ediyor. Kosovalı futbolcu, 2019 yılında oynadığı 34 resmi karşılaşmada 23 kez rakip fileleri havalandırdı. 25 yaşındaki yıldız, bu performansıyla 2019'un en golcü ismi olmayı başardı. Fenerbahçe'deki performansını Kosova Milli Takımı'na taşıyan Vedat Muriç, EURO 2020 Elemeleri'ne de damga vurdu. 1.94'lük futbolcu, forma giydiği 6 maçın 4'ünde gol atarken, Kosova da tarihinin en başarılı dönemine imza attı.
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Vedat Muriç, Fenerbahçe formasıyla bu sezon en çok sahada kalan 3 isimden biri oldu. Kosovalı futbolcu, Ozan Tufan ve kaleci Altay ile birlikte 11 lig maçında da 90'ar dakika sahada kaldı.
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Toplam 2
Yorum
SERDAR İSTEDİKLERİ BUYDU İSTEDİKLERİNİ ALDILAR TÜRK FUTBOLUNDA HER YIL DÜZENLENEN BU TİYATROL ETKİNLİK SEVENLERİN İLGİSİNİ ÇEKİYOR
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Tyler Boyd göz doldurdu
Toplam 2
Yorum
eray zaman gectikçe kendine gelecektir kartal kayra umut boyd kazanç olacak elneny diaby nkoulaku patlama yapamazsa giderler
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Galatasaray'da sular ısınıyor... 'Bu sezon transferleri kim yaptı?'
Toplam 1
Yorum
METİN ELPEZE GEÇEN YIL DEVRE ARASINDA Mbaye Diagne yi alacağınıza onyenkuru yu alsaydınız. Birde Fernandao satmayacaktınız
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