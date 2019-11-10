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10 Kasım 2019, Pazar
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'de 3 puanın şifresi Muriç

Fenerbahçe'de 3 puanın şifresi Muriç

Sarı-lacivertlilerin ’ın elinden kaptığı Kosovalı futbolcu, takıma büyük güç kattı. Kanarya, bu oyuncunun gol attığı 6 maçta da rakiplerine şans tanımadı.

atıyor, kazanıyor... Sarı-lacivertlilerin sezon başında 'ın elinden kaptığı yıldız futbolcu, geride kalan 11 haftaya damga vurdu. 7 kez rakip fileleri havalandıran Kosovalı oyuncu, kariyerinin en iyi başlangıcını yaparken, Fenerbahçe'ye de büyük güç kattı. 25 yaşındaki oyuncunun gol attığı 6 maçı da kazanan Fenerbahçe; Kosovalı'nın suskun kaldığı karşılaşmalarda ise galibiyet sevinci yaşayamadı. Sarı-lacivertliler, Muriç'in gol atmadığı bu 5 maçında 2 beraberlik, 4 yenilgi aldı.

Geçtiğimiz sezon Rizespor formasıyla öne çıkan Muriç, Fenerbahçe'de de gollerine devam ediyor. Kosovalı futbolcu, 2019 yılında oynadığı 34 resmi karşılaşmada 23 kez rakip fileleri havalandırdı. 25 yaşındaki yıldız, bu performansıyla 2019'un en golcü ismi olmayı başardı. Fenerbahçe'deki performansını 'na taşıyan Vedat Muriç, EURO 2020 Elemeleri'ne de damga vurdu. 1.94'lük futbolcu, forma giydiği 6 maçın 4'ünde gol atarken, Kosova da tarihinin en başarılı dönemine imza attı.


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Vedat Muriç, Fenerbahçe formasıyla bu sezon en çok sahada kalan 3 isimden biri oldu. Kosovalı futbolcu, ve kaleci Altay ile birlikte 11 lig maçında da 90'ar dakika sahada kaldı.

  1. 10.11.2019
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