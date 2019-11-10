Fenerbahçe'de 3 puanın şifresi Muriç

Vedat Muriç atıyor, Fenerbahçe kazanıyor... Sarı-lacivertlilerin sezon başında ezeli rakibi Galatasaray'ın elinden kaptığı yıldız futbolcu, geride kalan 11 haftaya damga vurdu. 7 kez rakip fileleri havalandıran Kosovalı oyuncu, kariyerinin en iyi başlangıcını yaparken, Fenerbahçe'ye de büyük güç kattı. 25 yaşındaki oyuncunun gol attığı 6 maçı da kazanan Fenerbahçe; Kosovalı'nın suskun kaldığı karşılaşmalarda ise galibiyet sevinci yaşayamadı. Sarı-lacivertliler, Muriç'in gol atmadığı bu 5 Süper Lig maçında 2 beraberlik, 4 yenilgi aldı.



Geçtiğimiz sezon Rizespor formasıyla öne çıkan Muriç, Fenerbahçe'de de gollerine devam ediyor. Kosovalı futbolcu, 2019 yılında oynadığı 34 resmi karşılaşmada 23 kez rakip fileleri havalandırdı. 25 yaşındaki yıldız, bu performansıyla 2019'un en golcü ismi olmayı başardı. Fenerbahçe'deki performansını Kosova Milli Takımı'na taşıyan Vedat Muriç, EURO 2020 Elemeleri'ne de damga vurdu. 1.94'lük futbolcu, forma giydiği 6 maçın 4'ünde gol atarken, Kosova da tarihinin en başarılı dönemine imza attı.



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Vedat Muriç, Fenerbahçe formasıyla bu sezon en çok sahada kalan 3 isimden biri oldu. Kosovalı futbolcu, Ozan Tufan ve kaleci Altay ile birlikte 11 lig maçında da 90'ar dakika sahada kaldı.