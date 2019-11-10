Fenerbahçe'de stoperlerden hücuma katkı

Bu sezon savunmada yapılan hatalarla çok gol yiyen Fenerbahçe'de stoperlerin hücuma katkısı da dikkat çekti. Son haftalarda savunmanın göbeğinde birlikte oynayan isimlerden Zanka 2, Serdar Aziz de 1 kez rakip fileleri havalandırdı. Sadık da kupada Tarsus ile oynanan maçta 1 gol sevinci yaşadı.