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10 Kasım 2019, Pazar
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'de stoperlerden hücuma katkı

Fenerbahçe'de stoperlerden hücuma katkı

Bu sezon savunmada yapılan hatalarla çok gol yiyen 'de stoperlerin hücuma katkısı da dikkat çekti. Son haftalarda savunmanın göbeğinde birlikte oynayan isimlerden Zanka 2, de 1 kez rakip fileleri havalandırdı.

Bu sezon savunmada yapılan hatalarla çok gol yiyen 'de stoperlerin hücuma katkısı da dikkat çekti. Son haftalarda savunmanın göbeğinde birlikte oynayan isimlerden Zanka 2, de 1 kez rakip fileleri havalandırdı. Sadık da kupada Tarsus ile oynanan maçta 1 gol sevinci yaşadı.

  1. 10.11.2019
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