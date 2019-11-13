Fenerbahçe'de tarihi operasyon! Tam 10 isim yolcu

Süper Lig'de 11. haftanın ardından milli araya girilirken 20 puanla 2. sırada yer alan Fenerbahçe'de ocak ayı ve sezon sonu için çalışmalar hızlandı. Sezonu zirvede tamamlayarak şampiyonluk hasretine son vermek isteyen sarı-lacivertliler başta sol bek transferi olmak üzere kadrosuna birkaç takviye yapmak için harekete geçti. İç transfer çalışmalarında da sıcak günler yaşayan Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal'ın raporu doğrultusunda tam 10 isimle yollar ayrılıyor.

13 Kasım 2019 Çarşamba 14:55 Güncelleme: 13.11.2019 14:55 BU GALERİYİ PAYLAŞ





