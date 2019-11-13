Fenerbahçe'de tarihi operasyon! Tam 10 isim yolcu - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
13 Kasım 2019, Çarşamba
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Fenerbahçe'de tarihi operasyon! Tam 10 isim yolcu

Süper Lig'de 11. haftanın ardından milli araya girilirken 20 puanla 2. sırada yer alan Fenerbahçe'de ocak ayı ve sezon sonu için çalışmalar hızlandı. Sezonu zirvede tamamlayarak şampiyonluk hasretine son vermek isteyen sarı-lacivertliler başta sol bek transferi olmak üzere kadrosuna birkaç takviye yapmak için harekete geçti. İç transfer çalışmalarında da sıcak günler yaşayan Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal'ın raporu doğrultusunda tam 10 isimle yollar ayrılıyor.
13 Kasım 2019 Çarşamba 14:55 Güncelleme: 13.11.2019 14:55
Fenerbahçe'de tarihi operasyon! Tam 10 isim yolcu

Bu sezon Süper Lig'de inişli çıkışlı bir grafik sergileyen Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor...

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Fenerbahçe'de tarihi operasyon! Tam 10 isim yolcu

Ligin 11. haftasında sahasında konuk ettiği Kasımpaşa'yı 3-2 mağlup ederek milli araya moralli giren sarı-lacivertlilerde transfer çalışmaları tam gaz devam ediyor.

Fenerbahçe'de tarihi operasyon! Tam 10 isim yolcu

Hareketli bir yaz transfer dönemi geçiren ve tam 12 oyuncuyu kadrosuna katan Kanarya, yeni sezona başlarken kadrosunu baştan aşağı yeniledi.

Fenerbahçe'de tarihi operasyon! Tam 10 isim yolcu

Yaz transfer döneminde adından sıkça söz ettiren Fenerbahçe, ocak ayını da hareketli geçirmeyi planlıyor...

Fenerbahçe'de tarihi operasyon! Tam 10 isim yolcu

Önceliği sol bek transferine veren ve adı Aleksandar Kolarov ve Dario Melnjak gibi isimlerle anılan sarı-lacivertliler, iki oyuncudan birini kadrosuna katarak bu bölgedeki sıkıntıya son vermek istiyor.

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