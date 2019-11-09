Moussa Sow'dan Fenerbahçeli yıldıza övgü!

Fenerbahçe'nin eski golcüsü Moussa Sow, sarı-lacivertli takımla ilgili görüşlerini paylaştı. Senegalli futbolcu, bu sezon şampiyonluk favorisinin Fenerbahçe olduğunu söylerken, sarı-lacivertli futbolcuya da övgüler yağdırdı.
9 Kasım 2019 Cumartesi 11:32
Güncelleme: 09.11.2019 11:32
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Türkiye kariyerinde Fenerbahçe, Bursaspor ve Gaziantep FK takımlarında oynayan Sow, çarpıcı açıklamalarda bulundu.
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Senegalli futbolcu Moussa Sow, Süper Lig'de bu sezon şampiyonluk için favorisinin, eskiden formasını giydiği Fenerbahçe olduğunu söyledi.
Gaziantep FK ile olan sözleşmesinin tamamlanmasının ardından herhangi bir kulüple anlaşmadığını hatırlatan Sow, futbol oynamaya devam etmek istediğini, bu sebeple bireysel antrenmanlarını aksatmadan sürdürdüğünü bildirdi.
Transfer olmak için ocak ayını beklediğini belirten 33 yaşındaki forvet, bir kulüp ismi vermek için henüz erken olduğunu dile getirdi.
Eski takımı Fenerbahçe'nin Süper Lig'deki durumunu değerlendiren Sow, "Fenerbahçe'nin bu sezonki durumundan memnunum. Güzel devam ediyorlar. Özellikle orta saha ve hücum hattı için tecrübeli ve iyi oyuncular transfer ettiler" diye konuştu.