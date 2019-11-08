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08 Kasım 2019, Cuma
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3-2 | MAÇ SONUCU

Fenerbahçe 3-2 Kasımpaşa | MAÇ SONUCU

Süper Lig'in 11. haftasında sahasında 'yı konuk etti. Sarı-lacivertliler mücadeleden 3-2 galip ayrılarak maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Fenerbahçe'nin gollerini Muriç (2) ve Serdar Aziz atarken Kasımpaşa'nın golleri Khalili ve Ben Youssef'den geldi.

Kadıköy'de 'yı 3-2 geçerek Süper Lig'de maç fazlasıyla liderliğe oturdu. Bu galibiyetle sarı-lacivertliler puanını 20'ye yükseltirken Kasımpaşa ise 12 puanda kaldı.

HER İKİ TAKIM DA 10 KİŞİ KALDI!

Fenerbahçe - Kasımpaşa maçı büyük bir çekişmeye sahne olurken her iki takım da mücadeleyi 10 kişi tamamladı. Kasımpaşa'da Karim Hafez 45. dakikada kırmızı kart görürken, Fenerbahçe'de Isla 72. dakikada kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.

Süper Lig'in 11'inci haftasında Fenerbahçe, Kasımpaşa ile karşılaştı. Ülker Stadyumu'nda saat 20.30'da başlayan mücadelede hakem Ali Palabıyık düdük çaldı. Palabıyık'ın yardımcılıklarını Serkan Olguncan ile Serkan Çimen üstlendi.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, ligin 10'uncu haftasında oynanan İstiklal Mobilya Kayserispor maçına göre Kasımpaşa karşılaşmasında zorunlu bir değişiklik yaptı. Yanal, kasatlığı bulunan tecrübeli futbolcu Emre Belözoğlu'nun yerine Tolga Ciğerci'ye görev verdi. Ersun Yanal, Kasımpaşa maçına şu 11'le çıktı: Altay, Isla, Zanka, Serdar, Hasan Ali, Tolga Ciğerci, Gustavo, Ozan, Moses, Rodrigues, Vedat Muriç

Kasımpaşa Teknik Direktörü Kemal Özdeş, Fenerbahçe maçına 4 değişik isimle çıktı. Kemal Özdeş, Ramazan Köse'nin yerine Fatih Öztürk'e, Quaresma'nın yerine Yusuf Erdoğan'a, Veysel Sarı'nın yerine Fernandes'e, Mustafa Pektemek'in yerine Khalili'ye görev verdi. Özdeş, Fenerbahçe maçına şu 11'le çıktı: Fatih, Popov, Fernandes, Ben Youssef, Hafez, Sadiku, Aytaç, Khalili, Hajradinovic, Yusuf Erdoğan, Koita

EMRE BELÖZOĞLU YETİŞEMEDİ

Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu, Kasımpaşa maçına yetişemedi. Sağ kasığında birinci derece zorlanma bulunan Kasımpaşa maçının son çalışmasında yer almayan Emre Belözoğlu, kadroda yer alamadı. Teknik direktör Ersun Yanal, Emre Belözoğlu'nun yerine ise Tolga Ciğerci'ye görev verdi.

Öte yandan sarı lacivertli ekipte sakatlıkları bulunan Adil Rami ile Max Kruse de Kasımpaşa maçında forma giyemedi. Max Kruse, takımını yalnız bırakmadı ve tribündeki yerini aldı.

  1. 08.11.2019
  2. Güncelleme: 08.11.2019 23:24
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