Fenerbahçe'de Comolli'nin Berkay Özcan pişmanlığı!
Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli, Berkay Özcan pişmanlığı yaşıyor. Sezon başında Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın almak istemediği Berkay Özcan, Başakşehir'de performansıyla alkış aldı.
Geçtiğimiz sezon sonunda Hamburg'dan ayrılacağını açıkladıktan sonra ismi Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş ile anılan Berkay Özcan, bu kulüplerin kendisini almamasının ardından Medipol Başakşehir ile sözleşme imzalamıştı.
Başakşehir'de İrfan Can Kahveci ve Mahmut Tekdemir'in sakatlıkları ile kendisine ilk kez 11'de bulan 21 yaşındaki futbolcu, performansı ile alkış topladı.
80 dakika sahada kalan genç futbolcu, özellikle uzun pasları ve oyun görüşü ile takdir kazandı.
İrfan Can'ın yokluğunu aratmayan Berkay, sezon başında üç büyüklere önerilmiş ancak transfer edilmemişti...
- 08.11.2019
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Tyler Boyd göz doldurdu
Toplam 1
Yorum
savaş Boyd daha da iyi olacak.Ancak şu Güven çok güvensiz.Sadece dolaşıyor.Mücadele yok.Keza Lens ruh gibi.Bu iki oyuncu hala niye oynatılıyor ki?
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Ünal Karaman: Birçok şeyi söylemekte zorlanıyorum
Toplam 4
Yorum
Dost Hoca sen avrupa kupasını ciddiye alsaydın genç takımla çıkmazdın. Ülke punına katkılarından dolayı tşk.
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Facia geliyorum dedi
Toplam 2
Yorum
BU İŞTE. ANLAŞILMAZ BİR DURUM GS İŞİ İMPARATOR SENİN GİBİ UEFA VA AVRUPA ŞAMPİYONU OLMUŞ BİR HOCA BU FUTBOLCULARI NASIL ALIR. BİRDE MAÇLAR BAŞLARKEN VE ANTREMAN YAPMADAN. SONUÇ
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