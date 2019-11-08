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08 Kasım 2019, Cuma
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'de Comolli'nin pişmanlığı!

Fenerbahçe'de Comolli'nin Berkay Özcan pişmanlığı!

Sportif Direktörü Damien Comolli, pişmanlığı yaşıyor. Sezon başında , Fenerbahçe ve 'ın almak istemediği Berkay Özcan, 'de performansıyla alkış aldı.

Geçtiğimiz sezon sonunda Hamburg'dan ayrılacağını açıkladıktan sonra ismi , ve ile anılan , bu kulüplerin kendisini almamasının ardından Medipol ile sözleşme imzalamıştı.

Başakşehir'de Kahveci ve Mahmut Tekdemir'in sakatlıkları ile kendisine ilk kez 11'de bulan 21 yaşındaki futbolcu, performansı ile alkış topladı.
80 dakika sahada kalan genç futbolcu, özellikle uzun pasları ve oyun görüşü ile takdir kazandı.

İrfan Can'ın yokluğunu aratmayan Berkay, sezon başında üç büyüklere önerilmiş ancak transfer edilmemişti...

  1. 08.11.2019
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