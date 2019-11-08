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08 Kasım 2019, Cuma
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Neustadter’den Fenerbahçelileri kızdıracak sözler

Neustadter’den Fenerbahçelileri kızdıracak sözler

ile yollarını ayırıp ’ya olan Roman Neustadter, Rus basınına bir röportaj verdi. Sarı-lacivertlilerdeki dönemiyle ilgili de açıklamalar yaparken, takımda neden formadan uzak kaldığına yönelik sözleri dikkat çekti.

Geçtiğimiz sezon 'den ayrılıp 'ya giden Neustadter birçok konu hakkında özel açıklamalarda bulundu. İşte o sözler:

"Türkiye'de insanlar futbol hastası. Tribünlerde çılgın bir atmosfer var. Galatasaray maçının gecesinde kulaklarım hala çınlıyordu. İnanılmaz bir adrenalin" diyen oyuncu 'Neden Fenerbahçe'deki son aylarında az forma şansı buldun?' sorusuna şu yanıtı verdi:

'O FOTOĞRAFTAN DOLAYI OLABİLİR'

"Skrtel ile Noel'i kutladığımız ve güldüğümüz bir fotoğraf paylaşmıştık. Fenerbahçe o esnada ligde kötü bir durumdaydı. Belki bundan dolayı yedek kulübesine konulmuş olabilirim. Ancak o fotoğrafın kulüp işleriyle bir alakası yoktu".

'AYRILMAK İSTEDİM AMA İKNA ETTİLER'

"Ben sahalara döndükten sonra 5 maçın 4'ünü kazanmamıza rağmen kulüp 2 yeni savunma oyuncusu etti. Ben de kışın ayrılmak istedim. Açıklığa kavuşturmadılar ama her şeyin yolunda olduğuna dair beni ikna ettiler. Ben hep elimden geleni yaptım".

'ÖDEMELER GECİKSE DE PARA ÖDENİYOR'

Fenerbahçe'de ödemelerde aksaklık yaşandığına yönelik duyumlar kendisine hatırlatılan Rus milli futbolcu şunları söyledi: "Bazen gecikmeler yaşanıyordu. Biraz beklemem gerekiyordu. Ancak sonunda paranızı ödüyorlardı".

Fenerbahçe şampiyon olabilir mi?

  1. 08.11.2019
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