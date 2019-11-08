Neustadter’den Fenerbahçelileri kızdıracak sözler
Fenerbahçe ile yollarını ayırıp Dinamo Moskova’ya transfer olan Roman Neustadter, Rus basınına bir röportaj verdi. Sarı-lacivertlilerdeki dönemiyle ilgili de açıklamalar yaparken, takımda neden formadan uzak kaldığına yönelik sözleri dikkat çekti.
Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'den ayrılıp Dinamo Moskova'ya giden Neustadter birçok konu hakkında özel açıklamalarda bulundu. İşte o sözler:
"Türkiye'de insanlar futbol hastası. Tribünlerde çılgın bir atmosfer var. Galatasaray maçının gecesinde kulaklarım hala çınlıyordu. İnanılmaz bir adrenalin" diyen oyuncu 'Neden Fenerbahçe'deki son aylarında az forma şansı buldun?' sorusuna şu yanıtı verdi:
'O FOTOĞRAFTAN DOLAYI OLABİLİR'
"Skrtel ile Noel'i kutladığımız ve güldüğümüz bir fotoğraf paylaşmıştık. Fenerbahçe o esnada ligde kötü bir durumdaydı. Belki bundan dolayı yedek kulübesine konulmuş olabilirim. Ancak o fotoğrafın kulüp işleriyle bir alakası yoktu".
'AYRILMAK İSTEDİM AMA İKNA ETTİLER'
"Ben sahalara döndükten sonra 5 maçın 4'ünü kazanmamıza rağmen kulüp 2 yeni savunma oyuncusu transfer etti. Ben de kışın ayrılmak istedim. Açıklığa kavuşturmadılar ama her şeyin yolunda olduğuna dair beni ikna ettiler. Ben hep elimden geleni yaptım".
'ÖDEMELER GECİKSE DE PARA ÖDENİYOR'
Fenerbahçe'de ödemelerde aksaklık yaşandığına yönelik duyumlar kendisine hatırlatılan Rus milli futbolcu şunları söyledi: "Bazen gecikmeler yaşanıyordu. Biraz beklemem gerekiyordu. Ancak sonunda paranızı ödüyorlardı".
- 08.11.2019
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Tyler Boyd göz doldurdu
Toplam 1
Yorum
savaş Boyd daha da iyi olacak.Ancak şu Güven çok güvensiz.Sadece dolaşıyor.Mücadele yok.Keza Lens ruh gibi.Bu iki oyuncu hala niye oynatılıyor ki?
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Ünal Karaman: Birçok şeyi söylemekte zorlanıyorum
Toplam 4
Yorum
Dost Hoca sen avrupa kupasını ciddiye alsaydın genç takımla çıkmazdın. Ülke punına katkılarından dolayı tşk.
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Facia geliyorum dedi
Toplam 2
Yorum
BU İŞTE. ANLAŞILMAZ BİR DURUM GS İŞİ İMPARATOR SENİN GİBİ UEFA VA AVRUPA ŞAMPİYONU OLMUŞ BİR HOCA BU FUTBOLCULARI NASIL ALIR. BİRDE MAÇLAR BAŞLARKEN VE ANTREMAN YAPMADAN. SONUÇ
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