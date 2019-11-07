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Fenerbahçe'nin takım raporu basına sızdı! Ersun Yanal o isimleri istemiyor
Yeni sezona takım içi operasyonla başlayan ve birçok isimle yollarını ayıran Fenerbahçe'de yeni transferler sonrası kadro operasyonu ocak ayında kaldığı yerden devam edecek. Teknik direktör Ersun Yanal'ın raporu doğrultusunda harekete geçen yönetim, transferlerin yanı sıra sözleşmesi biten oyuncularla da bir bir görüşüyor... Bazı isimler ise ara transfer döneminde takımdan gönderilecek. İşte Fenerbahçe'deki son dakika haberi...
7 Kasım 2019 Perşembe 15:48
Güncelleme: 07.11.2019 16:05
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Yaz döneminde önemli transfer hamleleri gerçekleştiren Fenerbahçe, sadece sol bek takviyesinde sınıfta kalmıştı.
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Ancak kadroda bulunan bazı oyuncuların performansı takımda transfer ihtiyacının sol bekten fazlası olduğunu gösterdi.
Sezona iyi bir başlangıç yapan ancak beklenmedik puan kayıpları yaşayan Fenerbahçe'de beklenen tarih: Ocak ayı!
Takım kurgusu üzerinden değerlendirmelerde bulunan teknik direktör Yanal, yedek oyuncularının da en az ilk 11 oyuncuları kadar iyi olmasını istiyor.
Maçlardaki mecburi ya da taktiksel oyucu değişimlerini masaya yatıran teknik ekip, oluşturulan rapor doğrultusunda kimlerle yola devam edip etmeyeceği konusunda kararını verdi.