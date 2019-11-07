Fenerbahçe'nin takım raporu basına sızdı! Ersun Yanal o isimleri istemiyor 

Yeni sezona takım içi operasyonla başlayan ve birçok isimle yollarını ayıran Fenerbahçe'de yeni transferler sonrası kadro operasyonu ocak ayında kaldığı yerden devam edecek. Teknik direktör Ersun Yanal'ın raporu doğrultusunda harekete geçen yönetim, transferlerin yanı sıra sözleşmesi biten oyuncularla da bir bir görüşüyor... Bazı isimler ise ara transfer döneminde takımdan gönderilecek. İşte Fenerbahçe'deki son dakika haberi...