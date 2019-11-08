Golcü ismin hocası açıkladı! 5 milyon Euro'ya Fenerbahçe'ye... - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
08 Kasım 2019, Cuma
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Golcü ismin hocası açıkladı! 5 milyon Euro'ya Fenerbahçe'ye...

Sezon başında Vedat Muriç, Luiz Gustavo, Adil Rami, Max Kruse ve Zanka gibi önemli isimleri kadrosuna katan Fenerbahçe'nin transferi için uğraştığı bir başka isim ortaya çıktı. Açıklama golcü oyuncunun hocasından geldi. İşte detaylar...

(fotomac.com.tr / Dış Haberler)

8 Kasım 2019 Cuma 10:59
Golcü ismin hocası açıkladı! 5 milyon Euro'ya Fenerbahçe'ye...

Sezona önemli transferlerle başlayan Fenerbahçe, ligde de ilk haftalarda aldığı sonuçlarla geçtiğimiz sezonu unutturacak bir performansa imza attı.

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Golcü ismin hocası açıkladı! 5 milyon Euro'ya Fenerbahçe'ye...

Öte yandan sarı-lacivertli takımın, transferi için uğraştığı ancak nihayete erdiremediği isimle ilgili hocasından flaş bir açıklama geldi.

Golcü ismin hocası açıkladı! 5 milyon Euro'ya Fenerbahçe'ye...

Romanya 21 Yaş Altı Milli Takımı'nın hocası Mirel Radoi, Mediafax'a yaptığı açıklamada sarı-lacivertli takımla ilgili şu itirafta bulundu:

Golcü ismin hocası açıkladı! 5 milyon Euro'ya Fenerbahçe'ye...

George Puscas, 5 milyon Euro karşılığında Fenerbahçe'ye transfer olmaya çok yaklaşmıştı. Sanırım bu olay bilinmiyor ve umarım bunu açıkladığım için bana kızmaz.

Golcü ismin hocası açıkladı! 5 milyon Euro'ya Fenerbahçe'ye...

George Puscas, özellikle EURO 2019'da gösterdiği performansla dev kulüplerin transfer listesine girmişti. Fenerbahçe de genç yıldızla ilgilenen takımlar arasındaydı...

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