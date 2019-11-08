Yıldız oyuncuyla anlaşma sağlandı! Ocakta Fenerbahçe'de... - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
08 Kasım 2019, Cuma
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Haberler Galeri Yıldız oyuncuyla anlaşma sağlandı! Ocakta Fenerbahçe'de...

Yıldız oyuncuyla anlaşma sağlandı! Ocakta Fenerbahçe'de...

Süper Lig'de şampiyonluğun en büyük adaylarından biri olan Fenerbahçe'de, transfer çalışmaları ara vermeden devam ediyor. Ara transfer dönemi ve sezon sonunda kadrosuna sol bek, kanat ve golcü takviyeleri yapmayı planlayan yönetim, yıldız futbolcu ile anlaşma sağladı. İşte kiralık sözleşmesi sona erecek olan Moses'ın yerine takıma katılacak o isim...
8 Kasım 2019 Cuma 13:50 Güncelleme: 08.11.2019 13:50
Yıldız oyuncuyla anlaşma sağlandı! Ocakta Fenerbahçe'de...

Süper Lig'de şampiyonluğun en büyük adaylarından biri olan Fenerbahçe'de, transfer çalışmaları devam ediyor.

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Yıldız oyuncuyla anlaşma sağlandı! Ocakta Fenerbahçe'de...

Sezon başında yaptığı nokta atışı transferle dikkat çeken Kanarya, gözünü ara transfer dönemine çevirdi.

Yıldız oyuncuyla anlaşma sağlandı! Ocakta Fenerbahçe'de...

Sarı-lacivetlilerde iç ve dış transferde önemli gelişmeler yaşanıyor...

Yıldız oyuncuyla anlaşma sağlandı! Ocakta Fenerbahçe'de...

İÇ TRANSFERDE 3 İMZA!

Fenerbahçe ilk olarak, 2020 yılının Mayıs ayında sözleşmesi sona erecek olan Faslı futbolcu Nabil Dirar ile 2022 yılına kadar yeni anlaşma imzaladı.

Yıldız oyuncuyla anlaşma sağlandı! Ocakta Fenerbahçe'de...

Dirar'ın imza töreninde konuşan Fenerbahçe sportif direktörü Damien Comolli, sarı-lacivertli takımda sözleşmesi bitecek diğer oyuncular ile ilgili de müjdeli haberleri vermişti.

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