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Yıldız oyuncuyla anlaşma sağlandı! Ocakta Fenerbahçe'de...
Süper Lig'de şampiyonluğun en büyük adaylarından biri olan Fenerbahçe'de, transfer çalışmaları ara vermeden devam ediyor. Ara transfer dönemi ve sezon sonunda kadrosuna sol bek, kanat ve golcü takviyeleri yapmayı planlayan yönetim, yıldız futbolcu ile anlaşma sağladı. İşte kiralık sözleşmesi sona erecek olan Moses'ın yerine takıma katılacak o isim...
8 Kasım 2019 Cuma 13:50
Güncelleme: 08.11.2019 13:50
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Süper Lig'de şampiyonluğun en büyük adaylarından biri olan Fenerbahçe'de, transfer çalışmaları devam ediyor.
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Sezon başında yaptığı nokta atışı transferle dikkat çeken Kanarya, gözünü ara transfer dönemine çevirdi.
Sarı-lacivetlilerde iç ve dış transferde önemli gelişmeler yaşanıyor...
İÇ TRANSFERDE 3 İMZA!
Fenerbahçe ilk olarak, 2020 yılının Mayıs ayında sözleşmesi sona erecek olan Faslı futbolcu Nabil Dirar ile 2022 yılına kadar yeni anlaşma imzaladı.
Dirar'ın imza töreninde konuşan Fenerbahçe sportif direktörü DamienComolli, sarı-lacivertli takımda sözleşmesi bitecek diğer oyuncular ile ilgili de müjdeli haberleri vermişti.