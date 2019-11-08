Yıldız oyuncuyla anlaşma sağlandı! Ocakta Fenerbahçe'de...

Süper Lig'de şampiyonluğun en büyük adaylarından biri olan Fenerbahçe'de, transfer çalışmaları ara vermeden devam ediyor. Ara transfer dönemi ve sezon sonunda kadrosuna sol bek, kanat ve golcü takviyeleri yapmayı planlayan yönetim, yıldız futbolcu ile anlaşma sağladı. İşte kiralık sözleşmesi sona erecek olan Moses'ın yerine takıma katılacak o isim...

8 Kasım 2019 Cuma 13:50 Güncelleme: 08.11.2019 13:50 BU GALERİYİ PAYLAŞ





