Ersun Yanal'dan büyük sürpriz! Kasımpaşa maçında... - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
08 Kasım 2019, Cuma
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Ersun Yanal'dan büyük sürpriz! Kasımpaşa maçında...

Sarı lacivertliler, Süper Lig'in 11. haftasında Kasımpaşa'yı ağırlayacak. Fenerbahçe, Alanyaspor'un Trabzonspor deplasmanına çıkacağı haftada kazarak maç fazlasıyla zirveye çıkmak istiyor. Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal, Emre Belözoğlu'nun yokluğunda sürpriz bir karara imza atacak. İşte Fenerbahçe - Kasımpaşa maçı öncesi yaşanan gelişmeler, sakatların durumu, öne çıkan istatistikler ve Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i...
8 Kasım 2019 Cuma 10:07 Güncelleme: 08.11.2019 10:07
Ersun Yanal'dan büyük sürpriz! Kasımpaşa maçında...

Fenerbahçe, Süper Lig'in 11. haftasında sahasında Kasımpaşa ile karşılaşacak.

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Ersun Yanal'dan büyük sürpriz! Kasımpaşa maçında...

Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 20.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Ali Palabıyık yönetecek.

Ersun Yanal'dan büyük sürpriz! Kasımpaşa maçında...

Sarı lacivertliler, ligde üst üste aldığı Yukatel Denizlispor ve İttifak Holding Konyaspor galibiyetlerinin ardından geçen hafta İstikbal Mobilya Kayserispor'a mağlup olmuştu.

Ersun Yanal'dan büyük sürpriz! Kasımpaşa maçında...

Teknik direktör Ersun Yanal yönetimindeki Fenerbahçe, haftaya 17 puan ve averajla 4. sırada giriyor.

Ersun Yanal'dan büyük sürpriz! Kasımpaşa maçında...

Ligde son 3 maçta mağlubiyet yaşamayan lacivert-beyazlı ekip, 2 beraberlik ve 1 galibiyetle 5 puan topladı.

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