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Ersun Yanal'dan büyük sürpriz! Kasımpaşa maçında...
Sarı lacivertliler, Süper Lig'in 11. haftasında Kasımpaşa'yı ağırlayacak. Fenerbahçe, Alanyaspor'un Trabzonspor deplasmanına çıkacağı haftada kazarak maç fazlasıyla zirveye çıkmak istiyor. Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal, Emre Belözoğlu'nun yokluğunda sürpriz bir karara imza atacak. İşte Fenerbahçe - Kasımpaşa maçı öncesi yaşanan gelişmeler, sakatların durumu, öne çıkan istatistikler ve Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i...
8 Kasım 2019 Cuma 10:07 Güncelleme: 08.11.2019 10:07
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