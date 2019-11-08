Portekiz'de hakem faciası! Önce Fenerbahçe şimdi Beşiktaş

UEFA Avrupa Ligi K Grubu 4'üncü maçında Beşiktaş, Portekiz'de Braga deplasmanına çıktı. Siyah-beyazlılar teknik direktör Abdullah Avcı'nın yokluğunda çıktığı mücadelede inanılmaz bir hakem skandalı ile karşı karşıya kaldı. Karşılaşmanın Litvanyalı hakemi Gediminas Mazeika, Beşiktaş'ın Hollandalı futbolcusu Jeremain Lens'e skandal bir kırmızı kart gösterdi. Aynı statta Fenerbahçe'nin 2016 yılında Braga ile karşılaştığı maçta Ivan Bebek yanlış kararları ile sarı-lacivertli takımı yakmıştı. İşte Lens'in kırmızı kart gördüğü skandal pozisyon...

8 Kasım 2019 Cuma 01:10 Güncelleme: 08.11.2019 01:10 BU GALERİYİ PAYLAŞ





