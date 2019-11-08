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Portekiz'de hakem faciası! Önce Fenerbahçe şimdi Beşiktaş
UEFA Avrupa Ligi K Grubu 4'üncü maçında Beşiktaş, Portekiz'de Braga deplasmanına çıktı. Siyah-beyazlılar teknik direktör Abdullah Avcı'nın yokluğunda çıktığı mücadelede inanılmaz bir hakem skandalı ile karşı karşıya kaldı. Karşılaşmanın Litvanyalı hakemi Gediminas Mazeika, Beşiktaş'ın Hollandalı futbolcusu Jeremain Lens'e skandal bir kırmızı kart gösterdi. Aynı statta Fenerbahçe'nin 2016 yılında Braga ile karşılaştığı maçta Ivan Bebek yanlış kararları ile sarı-lacivertli takımı yakmıştı. İşte Lens'in kırmızı kart gördüğü skandal pozisyon...
8 Kasım 2019 Cuma 01:10
Güncelleme: 08.11.2019 01:10
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Beşiktaş Portekiz'de hakem kurbanı oldu.
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Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeBraga ile deplasmanda oynadığı mücadelede skandal bir karar çıktı.
Maçın Litvanyalı hakemi GediminasMazeika, karşılaşmanın 44. dakikasında Jeremain Lens'in orta sahada yaptığı müdahalenin ardından kırmızı kartına başvurdu.
Görüntü BeIN Sports'dan alınmıştır.
Rakibine doğru giderken ayağını geri çeken ve hafif bir müdahalesi olan Hollandalı oyuncu, çıkan kart sonrasında büyük şaşkınlık yaşarken, Beşiktaşlı oyuncular da itirazlarda bulundu.
AYNI STATTA BİR SKANDAL DAHA!
Daha önce Fenerbahçe'nin de Braga deplasmanında oynadığı maçta Hırvat hakem Ivan Bebek, kararlarıyla temsilcimiz Fenerbahçe'yi hatalı kararlarıyla yakmış ve sarı-lacivertliler sahadan 4-1'lik yenilgiyle ayrılmıştı.