İşte Fenerbahçe-Kasımpaşa maçından kareler! - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
08 Kasım 2019, Cuma
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İşte Fenerbahçe-Kasımpaşa maçından kareler!

Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe sahasında Kasımpaşa'yı konuk etti. Sarı-lacivertliler mücadeleden 3-2 galip ayrılarak maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Fenerbahçe'nin gollerini Muriç (2) ve Serdar Aziz atarken Kasımpaşa'nın golleri Khalili ve Ben Youssef'den geldi. Karşılaşmanın 2 golü penaltıdan kaydedilirken, 2 de kırmızı kart çıktı.

8 Kasım 2019 Cuma 23:20
İşte Fenerbahçe-Kasımpaşa maçından kareler!
İşte Fenerbahçe-Kasımpaşa maçından kareler!

Süper Lig'in 11. hafta açılış mücadelesinde Fenerbahçe evinde Kasımpaşa'yı 3-2 mağlup etti.

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İşte Fenerbahçe-Kasımpaşa maçından kareler!
İşte Fenerbahçe-Kasımpaşa maçından kareler!

Bu galibiyet sonrası sarı-lacivertliler maç fazlasıyla liderlik koltuğunun sahibi oldu.

İşte Fenerbahçe-Kasımpaşa maçından kareler!
İşte Fenerbahçe-Kasımpaşa maçından kareler!

Mücadelede 5 golün yanı sıra 2 kırmızı kart çıkarken 2 de penaltı vuruşu kullanıldı.

İşte Fenerbahçe-Kasımpaşa maçından kareler!
İşte Fenerbahçe-Kasımpaşa maçından kareler!

İşte bol aksiyonlu mücadeleden kareler...

İşte Fenerbahçe-Kasımpaşa maçından kareler!
İşte Fenerbahçe-Kasımpaşa maçından kareler!
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