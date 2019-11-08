İşte Fenerbahçe-Kasımpaşa maçından kareler!

Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe sahasında Kasımpaşa'yı konuk etti. Sarı-lacivertliler mücadeleden 3-2 galip ayrılarak maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Fenerbahçe'nin gollerini Muriç (2) ve Serdar Aziz atarken Kasımpaşa'nın golleri Khalili ve Ben Youssef'den geldi. Karşılaşmanın 2 golü penaltıdan kaydedilirken, 2 de kırmızı kart çıktı.