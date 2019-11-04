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04 Kasım 2019, Pazartesi
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Olmayınca olmuyor

Olmayınca olmuyor

'de 'un puan kaybetmesiyle liderlik şansı doğan , deplasmanda 'a 1-0 yenilerek zirveye çıkma fırsatını kaçırdı.

Sarı-lacivertliler, maç boyunca Moses, Muriç ve Luiz Gustavo ile 3 kez direğe takılırken, Garry Rodrigues ile de net fırsatları kullanamadı. 35 orta, 8 korner ve 23 şutta golü bulamayan Kanarya'ya karşılık ev sahibi kaleyi tutan tek şutunda ile golü atıp, 3 puanı kaptı.

KAYSERİ'DEN SİFTAH
İki maçlık galibiyet serisi son bulan bu sonuçla 17 puanda kaldı ve liderliği kaçırdığı gibi averajla 4'üncü sıraya geriledi. Bu sezon 10. maçında ilk kez galip gelen Kayserispor ise 7 puana yükselse de son sıradan kurtalamadı. Fenerbahçe haftaya sahasında 'yı konuk edecek. İstikbal Mobilya Kayserispor ise 'da 'ne konuk olacak.

KONYA 11'İYLE ÇIKTI
, kazanan kadroyu bozmadı. Sarı-lacivertliler geçen hafta İM 'u 5-1 yenen onbirle sahaya çıktı. Kayserispor'da ise yeni teknik direktör , kadro dışı olan Djedje, sakatlığı geçen Adebayor ve Abdennour'u uzun süre sonra 11'e aldı.

  1. 4.11.2019
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