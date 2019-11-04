Olmayınca olmuyor
Süper Lig'de Alanyaspor'un puan kaybetmesiyle liderlik şansı doğan Fenerbahçe, deplasmanda İstikbal Mobilya Kayserispor'a 1-0 yenilerek zirveye çıkma fırsatını kaçırdı.
Sarı-lacivertliler, maç boyunca Moses, Muriç ve Luiz Gustavo ile 3 kez direğe takılırken, Garry Rodrigues ile de net fırsatları kullanamadı. 35 orta, 8 korner ve 23 şutta golü bulamayan Kanarya'ya karşılık ev sahibi Kayserispor kaleyi tutan tek şutunda Umut Bulut ile golü atıp, 3 puanı kaptı.
KAYSERİ'DEN SİFTAH
İki maçlık galibiyet serisi son bulan Fenerbahçe bu sonuçla 17 puanda kaldı ve liderliği kaçırdığı gibi averajla 4'üncü sıraya geriledi. Bu sezon 10. maçında ilk kez galip gelen İstikbal Mobilya Kayserispor ise 7 puana yükselse de son sıradan kurtalamadı. Fenerbahçe haftaya sahasında Kasımpaşa'yı konuk edecek. İstikbal Mobilya Kayserispor ise Ankara'da Gençlerbirliği'ne konuk olacak.
KONYA 11'İYLE ÇIKTI
Ersun Yanal, kazanan kadroyu bozmadı. Sarı-lacivertliler geçen hafta İM Konyaspor'u 5-1 yenen onbirle sahaya çıktı. Kayserispor'da ise yeni teknik direktör Bülent Uygun, kadro dışı olan Djedje, sakatlığı geçen Adebayor ve Abdennour'u uzun süre sonra 11'e aldı.
- 4.11.2019
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Toplam 1
Yorum
karakartal kadromuz kısıtlı ara transferde 1 oyun kurucu, yedek kaleci ve 1 forvet lazım
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Deplasman fobisi geride kalsın
Toplam 2
Yorum
karakartal Avcı inadından vazgeçip oyuncuları serbest bırakınca galibiyetler geldi aynı şekilde devam
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Deplasman fobisi geride kalsın
Toplam 2
Yorum
karakartal Antalya kötü durumda,biz ise son haftalarda yeni yönetimle beraber çıkışa geçtik.
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