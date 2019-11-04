Olmayınca olmuyor

Sarı-lacivertliler, maç boyunca Moses, Muriç ve Luiz Gustavo ile 3 kez direğe takılırken, Garry Rodrigues ile de net fırsatları kullanamadı. 35 orta, 8 korner ve 23 şutta golü bulamayan Kanarya'ya karşılık ev sahibi Kayserispor kaleyi tutan tek şutunda Umut Bulut ile golü atıp, 3 puanı kaptı.



KAYSERİ'DEN SİFTAH

İki maçlık galibiyet serisi son bulan Fenerbahçe bu sonuçla 17 puanda kaldı ve liderliği kaçırdığı gibi averajla 4'üncü sıraya geriledi. Bu sezon 10. maçında ilk kez galip gelen İstikbal Mobilya Kayserispor ise 7 puana yükselse de son sıradan kurtalamadı. Fenerbahçe haftaya sahasında Kasımpaşa'yı konuk edecek. İstikbal Mobilya Kayserispor ise Ankara'da Gençlerbirliği'ne konuk olacak.



KONYA 11'İYLE ÇIKTI

Ersun Yanal, kazanan kadroyu bozmadı. Sarı-lacivertliler geçen hafta İM Konyaspor'u 5-1 yenen onbirle sahaya çıktı. Kayserispor'da ise yeni teknik direktör Bülent Uygun, kadro dışı olan Djedje, sakatlığı geçen Adebayor ve Abdennour'u uzun süre sonra 11'e aldı.