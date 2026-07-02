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Haberler Basket Erkek Milli Bosna Hersek - Türkiye CANLI İZLE | FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri

Bosna Hersek - Türkiye CANLI İZLE | FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri

A Milli Basketbol Takımı, FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 1. Tur C Grubu'ndaki 5. maçında Bosna Hersek'e konuk oluyor. Bosna Hersek - Türkiye maçını haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz.

Basket Erkek Milli Haberleri Giriş Tarihi: 02 Temmuz 2026 20:49
Bosna Hersek - Türkiye CANLI İZLE | FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri

A Milli Basketbol Takımı, FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 1. Tur C Grubu'ndaki 5. maçında Bosna Hersek'e konuk oluyor. Milliler, rakibini devirerek gruptaki namağlup unvanını sürdürmek istiyor.

BOSNA HERSEK - TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri kapsamında oynanan Bosna Hersek - Türkiye maçı saat 21.00'de başladı. Mücadele TRT 1 ve S Sport ekranlarından canlı yayınlanıyor.

BOSNA HERSEK - TÜRKİYE MAÇI CANLI İZLE

1062. MAÇ

FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 1. Tur C Grubu'ndaki 5. maçında Bosna Hersek'e konuk olan A Milli Erkek Basketbol Takımı, 1062. müsabakasına çıktı.

Tarihindeki ilk maçını 24 Haziran 1936'da Yunanistan ile oynayan Türkiye, 90 yıllık süreçte 1061 karşılaşma yaptı. Bu müsabakaların 551'ini kazanan Türkiye, 509'undan mağlubiyetle ayrıldı.

Milli takım, tarihinde bir kez de beraberlik yaşadı. Ay-yıldızlı ekibin 13 Haziran 1995'te İstanbul'da Makedonya ile yaptığı özel maç, 78-78 beraberlikle sonuçlandı.

RESMİ MAÇLARDAKİ İLK GALİBİYET

A Milli Basketbol Takımı, resmi maçlardaki ilk galibiyetini 1949 yılında Mısır'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda elde etti.

Turnuvadaki ilk iki mücadelede Yunanistan ve Fransa'ya yenilen Türkiye, üçüncü karşılaşmada Suriye'yi mağlup ederek resmi müsabakalardaki ilk galibiyetine imza attı.

EN FARKLI SKORLI GALİBİYETLER VE MAĞLUBİYETLER

Ay-yıldızlılar, tarihinde en farklı skorlu galibiyetini Libya karşısında yaşadı.

İzmir'de yapılan İslam Ülkeleri Spor Oyunları'nda 29 Eylül 1980 tarihinde Türkiye, Libya'yı 97 sayı farkla 142-45 yendi.

A Milli Takım, tarihindeki en farklı skorlu yenilgilerini ise Hırvatistan ve Fransa karşısında yaşadı. Milliler, Almanya'da organize edilen 28. Avrupa Şampiyonası'nda, 24 Haziran 1993'te Hırvatistan'a 50 sayı farkla 113-63 mağlup oldu.

Milliler, 3 Temmuz 2024'te Fransa ile deplasmanda oynadığı hazırlık maçında da sahadan 96-46 yenilgiyle ayrıldı.

ERGİN ATAMAN YÖNETİMİNDE 99. MAÇ

A Milli Basketbol Takımı, başantrenör Ergin Ataman ile 99. müsabakasına çıktı.

Ay-yıldızlılar, deneyimli çalıştırıcı yönetiminde oynadığı 98 karşılaşmada 54 galibiyet ve 44 mağlubiyet yaşadı.

Türkiye, kariyerine ulusal ve uluslararası birçok kupa sığdıran Ataman yönetiminde 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda (EuroBasket 2025) ikinci olarak gümüş madalya kazandı.

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