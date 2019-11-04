Fenerbahçeli yıldızdan büyük jest! Maçın ardından...

Spor Toto Süper Lig'in 10. hafta mücadelesinde Fenerbahçe, Kayserispor'a 1-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından Fenerbahçeli Deniz Türüç'ten eski takımına jest geldi.

Sezon başında veda ettiği eski arkadaşlarıyla hasret gideren Deniz, galibiyet için de tebriklerini sundu. Kısa bir süre Kayserispor soyunma odasında duran deneyimli futbolcu daha sonra kendi alanına geri döndü.