Fenerbahçeli yıldızdan büyük jest! Maçın ardından...
Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe, Kayserispor deplasmanına konuk oldu. Karşılaşmada gülen taraf 1-0'lık skorla ev sahibi ekip olurken, Fenerbahçeli Deniz Türüç'ten eski takımına maçın ardından büyük bir jest geldi.
Spor Toto Süper Lig'in 10. hafta mücadelesinde Fenerbahçe, Kayserispor'a 1-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından Fenerbahçeli Deniz Türüç'ten eski takımına jest geldi.
Sezon başında veda ettiği eski arkadaşlarıyla hasret gideren Deniz, galibiyet için de tebriklerini sundu. Kısa bir süre Kayserispor soyunma odasında duran deneyimli futbolcu daha sonra kendi alanına geri döndü.
- 04.11.2019
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Ünal Karaman'dan 'VAR' yorumu!
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joker62 Yine kendisine yakışan açıklama yapmış.Türk Futboluna Ü.Karaman gibi yönetici ve hoca kadroları gerekiyor.Tebrikler,Ünal Hocam
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Gençlerbirliği'nin yeni teknik direktörü Hamza Hamzaoğlu
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Mehmet Hakan Özçoban Hayırlı olsun !
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İrfan Can Kahveci Alanyaspor taraftarıyla birlikte asker selamı verdi
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taraftar Seninleyiz İrfan. HER TÜRK ASKER DOĞAR!
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