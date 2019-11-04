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04 Kasım 2019, Pazartesi
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Fenerbahçeli yıldızdan büyük jest! Maçın ardından...

Fenerbahçeli yıldızdan büyük jest! Maçın ardından...

'in 10. haftasında Fenerbahçe, deplasmanına konuk oldu. Karşılaşmada gülen taraf 1-0'lık skorla ev sahibi ekip olurken, 'ten eski takımına maçın ardından büyük bir jest geldi.

Spor Toto 'in 10. hafta mücadelesinde Fenerbahçe, 'a 1-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından 'ten eski takımına jest geldi.

Sezon başında veda ettiği eski arkadaşlarıyla hasret gideren Deniz, galibiyet için de tebriklerini sundu. Kısa bir süre Kayserispor soyunma odasında duran deneyimli futbolcu daha sonra kendi alanına geri döndü.

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  1. 04.11.2019
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