Fenerbahçe Başkanı Ali Koç PFDK'ya sevk edildi

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, sportmenliğe aykırı açıklamaları nedeniyle PFDK'ya sevk edildi. TFF Hukuk Müşavirliği tarafından incelenen Koç'un Fatih Terim ve MHK hakkında yaptığı açıklamalar sportmenliğe aykırı bulundu ve PFDK'ya sevki gerçekleştirildi.

TFF'DEN YAPILAN AÇIKLAMA:

Hukuk Müşavirliği'nce 19.09.2019 tarihinde Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na yapılan sevk raporları aşağıda belirtilmiştir.

FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü Başkanı ALİ YILDIRIM KOÇ'un 18.09.2019 tarihinde medyaya yaptığı "sportmenliğe aykırı açıklamaları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

ALİ KOÇ NE DEMİŞTİ?

"Onların fıtratında olan bir şey (Galatasaray, Fatih Terim). Dünya neler konuşuyor, biz neler konuşuyor. Bizim ülkemizde yok efendim tweet 19:05'te atılmış. Biz şunu konuşalım; bir teknik adamın sicili neden bu kadar bozuktur, neden bu kadar çok ceza alır? Bunları konuşmuyoruz. Bizim üzerinde durmamız gereken şeyler çok daha farklı ama bizde bir kavga gürültü devam ediyor."