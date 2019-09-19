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19 Eylül 2019, Perşembe
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Başkanı 'ya sevk edildi

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç PFDK'ya sevk edildi

Başkanı , Galatasaray hakkında yaptığı açıklamalar nedeniyle 'na sevk edildi.

Spor Kulübü Başkanı , sportmenliğe aykırı açıklamaları nedeniyle 'ya sevk edildi. TFF Hukuk Müşavirliği tarafından incelenen Koç'un ve MHK hakkında yaptığı açıklamalar sportmenliğe aykırı bulundu ve PFDK'ya sevki gerçekleştirildi.

TFF'DEN YAPILAN AÇIKLAMA:

Hukuk Müşavirliği'nce 19.09.2019 tarihinde 'na yapılan sevk raporları aşağıda belirtilmiştir.

FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü Başkanı ALİ YILDIRIM KOÇ'un 18.09.2019 tarihinde medyaya yaptığı "sportmenliğe aykırı açıklamaları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

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ALİ KOÇ NE DEMİŞTİ?

"Onların fıtratında olan bir şey (Galatasaray, Fatih Terim). Dünya neler konuşuyor, biz neler konuşuyor. Bizim ülkemizde yok efendim tweet 19:05'te atılmış. Biz şunu konuşalım; bir teknik adamın sicili neden bu kadar bozuktur, neden bu kadar çok ceza alır? Bunları konuşmuyoruz. Bizim üzerinde durmamız gereken şeyler çok daha farklı ama bizde bir kavga gürültü devam ediyor."

  1. 19.09.2019
  2. Güncelleme: 19.09.2019 12:44
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