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15 Ağustos 2019, Perşembe
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Emre Bol: ile ilgileniyor

Emre Bol: Fenerbahçe Joe Hart ile ilgileniyor

A Spor yorumcusu Emre Bol, 'nin 32 yaşındaki İngiliz milli kaleci ile ilgilendiğini söyledi. Deneyimli eldiven 'de forma giyiyor.

Yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirme çalışmalarına devam eden , hedeflerine sessiz sedasız yürüyor. Sarı-lacivertli takımın ilgilendiği sürpriz kaleci ortaya çıktı.

A Spor yorumcusu Emre Bol canlı yayında, sarı-lacivertli takımın İngiliz kaleci ile ilgilendiğini dile getirdi. Deneyimli file bekçisi 'de forma giyiyor.

Emre Bol: Fenerbahçe Joe Hart ile ilgileniyor

JOE HART KİMDİR?

Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer aldığı ortaya çıkan Joe Hart, kariyerine Shrewsbury altyapısında başladı. 1987 doğumlu kaleci, 2006'da 'e transfer olduktan sonra birçok kez kiralık olarak gönderildi. 2010-2016 yılları arasında kesintisiz City kalesini koruyan deneyimli eldiven, geçtiğimiz sezonun başında Burnley'e transfer oldu. Hart ayrıca 75 kez Milli Takımı ile müsakabalara çıktı.

  1. 15.08.2019
  2. Güncelleme: 15.08.2019 17:32
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