Emre Bol: Fenerbahçe Joe Hart ile ilgileniyor

Yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirme çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, transfer hedeflerine sessiz sedasız yürüyor. Sarı-lacivertli takımın ilgilendiği sürpriz kaleci ortaya çıktı.

A Spor yorumcusu Emre Bol canlı yayında, sarı-lacivertli takımın İngiliz kaleci Joe Hart ile ilgilendiğini dile getirdi. Deneyimli file bekçisi Burnley'de forma giyiyor.

JOE HART KİMDİR?

Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer aldığı ortaya çıkan Joe Hart, kariyerine Shrewsbury altyapısında başladı. 1987 doğumlu kaleci, 2006'da Manchester City'e transfer olduktan sonra birçok kez kiralık olarak gönderildi. 2010-2016 yılları arasında kesintisiz City kalesini koruyan deneyimli eldiven, geçtiğimiz sezonun başında Burnley'e transfer oldu. Hart ayrıca 75 kez İngiltere Milli Takımı ile müsakabalara çıktı.