Emre Bol: Fenerbahçe Joe Hart ile ilgileniyor
A Spor yorumcusu Emre Bol, Fenerbahçe'nin 32 yaşındaki İngiliz milli kaleci Joe Hart ile ilgilendiğini söyledi. Deneyimli eldiven Burnley'de forma giyiyor.
Yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirme çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, transfer hedeflerine sessiz sedasız yürüyor. Sarı-lacivertli takımın ilgilendiği sürpriz kaleci ortaya çıktı.
A Spor yorumcusu Emre Bol canlı yayında, sarı-lacivertli takımın İngiliz kaleci Joe Hart ile ilgilendiğini dile getirdi. Deneyimli file bekçisi Burnley'de forma giyiyor.
JOE HART KİMDİR?
Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer aldığı ortaya çıkan Joe Hart, kariyerine Shrewsbury altyapısında başladı. 1987 doğumlu kaleci, 2006'da Manchester City'e transfer olduktan sonra birçok kez kiralık olarak gönderildi. 2010-2016 yılları arasında kesintisiz City kalesini koruyan deneyimli eldiven, geçtiğimiz sezonun başında Burnley'e transfer oldu. Hart ayrıca 75 kez İngiltere Milli Takımı ile müsakabalara çıktı.
- 15.08.2019
- Güncelleme: 15.08.2019 17:32
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Önce geldi sonra gitti
Toplam 1
Yorum
ali ya bu vatandaş neden alındı neden kiralandı bilen var mı millet anlam veremedim stoper bolluğu mu var biz bilmiyoruz
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35’lik Wesley futbolu bıraktı
Toplam 2
Yorum
GS DA GÖREV AL SNEİJDER SEVGİLİ USTA SHNEIJDER GS DA İMPARATORUN EKİBİNDE GÖREV ALMANI ÇOK İSTERİZ. SENİN FUTBOL BİLGİNE ÇOK SAYGIMIZ VAR. SENİ SEVİYORUZ.
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Konoplyanka Beşiktaş'ta!
Toplam 1
Yorum
savaş İnşallah alınır.Birde Orta saha 10 numara ve santraforda alındımı aha işte o zaman BJK mi kimse tutamaz.LENS ve Oğuzhanda satılsın artık.
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