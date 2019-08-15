Süper Lig'de yeni sezona şampiyonluk parolasıyla girecek olan Fenerbahçe, hazırlıklarına ara vermeden devam ediyor. Transfer çalışmalarını da sürdüren sarı-lacivertli ekip, sürpriz bir golcüye yöneldi.
(fotomac.com.tr / Dış Haberler)
15 Ağustos 2019 Perşembe 16:19
Güncelleme: 15.08.2019 16:19
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Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, sürpriz isimlere yöneliyor.
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Son olarak Danimarkalı defans oyuncusu Zanka'yı kadrosuna katan sarı-lacivertliler kadro derinliği için hücum oyuncusu arayışında.
Fenerbahçe ile ilgili son iddia İtalya'dan geldi.
İtalyan basınında yer alan haberlere göre sarı-lacivertliler, Bologna forması giyen Federico Santander için nabız yokluyor.
Haberde Bologna'nın Corinthians'ta forma giyen Gustavo'yu renklerine bağlamak istediği ifade edilirken, Fenerbahçe'nin de Santander'le ilgili bilgi aldığı bildirildi.