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15 Ağustos 2019, Perşembe
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Fenerbahçe'den sürpriz golcü atağı!

Süper Lig'de yeni sezona şampiyonluk parolasıyla girecek olan Fenerbahçe, hazırlıklarına ara vermeden devam ediyor. Transfer çalışmalarını da sürdüren sarı-lacivertli ekip, sürpriz bir golcüye yöneldi.

(fotomac.com.tr / Dış Haberler)

15 Ağustos 2019 Perşembe 16:19 Güncelleme: 15.08.2019 16:19
Fenerbahçe'den sürpriz golcü atağı!

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, sürpriz isimlere yöneliyor.

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Fenerbahçe'den sürpriz golcü atağı!

Son olarak Danimarkalı defans oyuncusu Zanka'yı kadrosuna katan sarı-lacivertliler kadro derinliği için hücum oyuncusu arayışında.

Fenerbahçe'den sürpriz golcü atağı!

Fenerbahçe ile ilgili son iddia İtalya'dan geldi.

Fenerbahçe'den sürpriz golcü atağı!

İtalyan basınında yer alan haberlere göre sarı-lacivertliler, Bologna forması giyen Federico Santander için nabız yokluyor.

Fenerbahçe'den sürpriz golcü atağı!

Haberde Bologna'nın Corinthians'ta forma giyen Gustavo'yu renklerine bağlamak istediği ifade edilirken, Fenerbahçe'nin de Santander'le ilgili bilgi aldığı bildirildi.

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