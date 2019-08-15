Süper Lig'de yeni sezona şampiyonluk parolasıyla girecek olan Fenerbahçe, hazırlıklarına ara vermeden devam ediyor. Transfer çalışmalarını da sürdüren sarı-lacivertli ekip, sürpriz bir golcüye yöneldi.

(fotomac.com.tr / Dış Haberler)