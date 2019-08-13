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13 Ağustos 2019, Salı
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'nin gündemindeki Khedira kalıyor

Fenerbahçe'nin gündemindeki Khedira kalıyor

, 'ta kalıyor!.. İtalyan basını, ile oynanan hazırlık maçına ilk onbirde başlayan ve bir de gol atan Alman oyuncunun, performansıyla Sarri'nin gözüne girdiğini belirtti.

, 'ta kalıyor!.. İtalyan basını, ile oynanan hazırlık maçına ilk onbirde başlayan ve bir de gol atan Alman oyuncunun, performansıyla Sarri'nin gözüne girdiğini belirtti. Daha önce satış listesine konulan ve 'nin de teklif yaptığı 32 yaşındaki ön liberonun, 'yedek güç' olarak takımda tutulmasının beklendiği bildirildi.

  1. 13.8.2019
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