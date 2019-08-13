Fenerbahçe'nin gündemindeki Khedira kalıyor
Sami Khedira, Juventus'ta kalıyor!.. İtalyan basını, Atletico Madrid ile oynanan hazırlık maçına ilk onbirde başlayan ve bir de gol atan Alman oyuncunun, performansıyla teknik direktör Sarri'nin gözüne girdiğini belirtti.
Sami Khedira, Juventus'ta kalıyor!.. İtalyan basını, Atletico Madrid ile oynanan hazırlık maçına ilk onbirde başlayan ve bir de gol atan Alman oyuncunun, performansıyla teknik direktör Sarri'nin gözüne girdiğini belirtti. Daha önce satış listesine konulan ve Fenerbahçe'nin de teklif yaptığı 32 yaşındaki ön liberonun, 'yedek güç' olarak takımda tutulmasının beklendiği bildirildi.
- 13.8.2019
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Abdullah Avcı Quaresma'yla özel görüştü
Toplam 1
Yorum
karakartall35 yok arkadaş biz akıllanmayız. pohpohlayın bu adamı böyle el üstünde tutunda gitsin yine en önemli maçta yesin kırmıyızı bravo devam...
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Çilek Adebayor!
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Yorum
ali beker Kayseri takımı yeniden kurmuş. Bence en önemli transferi Taylan Antalyalı'dır.
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Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ameliyat oldu
Toplam 1
Yorum
SENİ SEVİYORUZ VE ÇABUK İYİLEŞ GEÇMİŞ OLSUN İMPARATORUMUZ.SEN KENDİNDEN ÖNCE TÜM GS LILAR İÇİN ÖNEMLİSİN. BU AĞIR BEDENDEN KURTULMALISIN HOCAM.
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