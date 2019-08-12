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Fenerbahçe'de yer yerinden oynayacak! Yılın transferi...
Spor Toto Süper Lig'de tarihinin en kötü sezonunu geride bırakan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Gelecek sezon şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmak için çalışmalarını sürdüren sarı-lacivertlilerde büyük ses getirecek transfer masaya yatırıldı. İşte detaylar...
12 Ağustos 2019 Pazartesi 09:53 Güncelleme: 12.08.2019 10:51
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Zanka transferiyle defanstaki sıkıntıyı az da olsa gideren sarı-lacivertlilerde yeni golcü bekleniyor.
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