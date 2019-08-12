Fenerbahçe'de yer yerinden oynayacak! Yılın transferi... - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
12 Ağustos 2019, Pazartesi
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Haberler Galeri Fenerbahçe'de yer yerinden oynayacak! Yılın transferi...

Fenerbahçe'de yer yerinden oynayacak! Yılın transferi...

Spor Toto Süper Lig'de tarihinin en kötü sezonunu geride bırakan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Gelecek sezon şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmak için çalışmalarını sürdüren sarı-lacivertlilerde büyük ses getirecek transfer masaya yatırıldı. İşte detaylar...
12 Ağustos 2019 Pazartesi 09:53 Güncelleme: 12.08.2019 10:51
Fenerbahçe'de yer yerinden oynayacak! Yılın transferi...

Yeni sezon öncesi 9 ismi kadrosuna katan Fenerbahçe hazırlık maçlarında istenilen görüntüyü vermedi.

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Fenerbahçe'de yer yerinden oynayacak! Yılın transferi...

Defans hattında büyük sıkıntılar çeken sarı-lacivertlilerde forvet hattı da beklenen performansı sergileyemedi.

Fenerbahçe'de yer yerinden oynayacak! Yılın transferi...

Ligin başlamasına sayılı günler kala, Kanarya'da transfer hareketliliği yaşanıyor.

Fenerbahçe'de yer yerinden oynayacak! Yılın transferi...

Daha önce 3 golcü ismi transfer listesine ekleyen Fenerbahçe'de dünya yıldızı gündeme alındı. İşte son gelişmeler...

Fenerbahçe'de yer yerinden oynayacak! Yılın transferi...

Zanka transferiyle defanstaki sıkıntıyı az da olsa gideren sarı-lacivertlilerde yeni golcü bekleniyor.

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