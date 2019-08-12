Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi tedirginlik!

Kadrosunda köklü değişiklikler yapan sarı-lacivertlilerin hazırlık maçlarındaki kötü performansı camiayı tedirgin ediyor. Transferdeki eksikler, beklentileri karşılayamayan yıldızlar ve sakatlıklar sebebiyle Fenerbahçe alarm veriyor. Transferin önemli bir bölümünü hücum hattına yapan Fenerbahçe'de en büyük sorun defans bloku olarak göze batıyor. Yanal hem defansa hem de orta sahaya takviye yapılmasını istiyor.

12 Ağustos 2019 Pazartesi 08:29 Güncelleme: 12.08.2019 10:50 BU GALERİYİ PAYLAŞ





