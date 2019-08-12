Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi tedirginlik! - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
12 Ağustos 2019, Pazartesi
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Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi tedirginlik!

Kadrosunda köklü değişiklikler yapan sarı-lacivertlilerin hazırlık maçlarındaki kötü performansı camiayı tedirgin ediyor. Transferdeki eksikler, beklentileri karşılayamayan yıldızlar ve sakatlıklar sebebiyle Fenerbahçe alarm veriyor. Transferin önemli bir bölümünü hücum hattına yapan Fenerbahçe'de en büyük sorun defans bloku olarak göze batıyor. Yanal hem defansa hem de orta sahaya takviye yapılmasını istiyor.
12 Ağustos 2019 Pazartesi 08:29 Güncelleme: 12.08.2019 10:50
Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi tedirginlik!

Şampiyonluk hasretiyle yanıp tutuşan Fenerbahçe'de sezon henüz başlamadan tehlike çanları çalmaya başladı. Tarihinin en kötü sezonundan sonra patlama yapması beklenen sarı-lacivertlilerde yönetimin ve teknik direktör Ersun Yanal'ın camianın gönlüne su serpen iddialı açıklamaları olmasına rağmen, takımın hazırlık maçlarındaki performansı taraftarları endişe sevk etmiş durumda.

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Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi tedirginlik!

Çok sayıdaki yıldız transferiyle kadroda köklü değişiklik yapılmasına karşın beklenen Fenerbahçe henüz ortaya çıkmış değil.

Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi tedirginlik!

Tam 9 takviye yapılan takımın iskeleti ligin başlamasına sayılı günler kala oluşturulamadı. Teknik direktör Ersun Yanal, isteği doğrultusunda yapılan transferlere ve sezon başı takımla kamp yapma fırsatına rağmen hazırlık maçlarında farkını gösteremedi.

Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi tedirginlik!

DEFANS EVLERE ŞENLİK

Transferin önemli bir bölümünü hücum hattına yapan Fenerbahçe'de en büyük sorun defans bloku olarak göze batıyor. Neustadter ve Skrtel'in ayrılmasından sonra, Sadık ve Serdar'ın olduğu stoper mevki kiralıktan geri dönen Diego Reyes ve altyapıdan çıkan Okan Turp ile takviye edildi.

Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi tedirginlik!

Son olarak da Danimarka Millî Takımı oyuncusu Zanka alındı. Ancak, bu pozisyonda Jailson dahil tüm alternatifleri deneyen Ersun Yanal, ısrarla bir takviye daha bekliyor.

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