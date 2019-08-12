Fenerbahçe 25. transferini de yaptı!

Transferin hızlı takımı Fenerbahçe kadrosunu yenilemeye devam ediyor. Sarı-lacivertli takım önümüzdeki sezonun kadro mühendisliği kapsamında birçok oyuncuyu kadrosuna kattı. Buna göre çalışmalarına tam gaz devam eden Fenerbahçe'de başkan Ali Koç döneminde 25. transfer gerçekleşti. İşte detaylar...
12 Ağustos 2019 Pazartesi 07:31
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Fenerbahçe transferde rakiplerini geride bıraktı.
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Önümüzdeki sezonun transfer çalışmalarına son sürat devam eden sarı-lacivertliler birçok yıldız ile temas halinde.
Süper Lig'de şampiyon kadronun kurulması için tüm şartları zorlayan Fenerbahçe'de Ali Koç yönetimi 25.transferini gerçekleştirdi.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Damien Comolli sadece 14 aylık süreçte 25 ismi kadroya dahil etti.
İşte Fenerbahçe'nin 14 ayda gerçekleştirdiği bütün transferler...