Fenerbahçe 25. transferini de yaptı!

Transferin hızlı takımı Fenerbahçe kadrosunu yenilemeye devam ediyor. Sarı-lacivertli takım önümüzdeki sezonun kadro mühendisliği kapsamında birçok oyuncuyu kadrosuna kattı. Buna göre çalışmalarına tam gaz devam eden Fenerbahçe'de başkan Ali Koç döneminde 25. transfer gerçekleşti. İşte detaylar...

12 Ağustos 2019 Pazartesi 07:31 BU GALERİYİ PAYLAŞ





