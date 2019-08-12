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12 Ağustos 2019, Pazartesi
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Fenerbahçe 25. transferini de yaptı!

Transferin hızlı takımı Fenerbahçe kadrosunu yenilemeye devam ediyor. Sarı-lacivertli takım önümüzdeki sezonun kadro mühendisliği kapsamında birçok oyuncuyu kadrosuna kattı. Buna göre çalışmalarına tam gaz devam eden Fenerbahçe'de başkan Ali Koç döneminde 25. transfer gerçekleşti. İşte detaylar...
12 Ağustos 2019 Pazartesi 07:31
Fenerbahçe 25. transferini de yaptı!

Fenerbahçe transferde rakiplerini geride bıraktı.

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Fenerbahçe 25. transferini de yaptı!

Önümüzdeki sezonun transfer çalışmalarına son sürat devam eden sarı-lacivertliler birçok yıldız ile temas halinde.

Fenerbahçe 25. transferini de yaptı!


Süper Lig'de şampiyon kadronun kurulması için tüm şartları zorlayan Fenerbahçe'de Ali Koç yönetimi 25.transferini gerçekleştirdi.

Fenerbahçe 25. transferini de yaptı!


Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Damien Comolli sadece 14 aylık süreçte 25 ismi kadroya dahil etti.

İşte Fenerbahçe'nin 14 ayda gerçekleştirdiği bütün transferler...


Fenerbahçe 25. transferini de yaptı!

1-MURİÇ

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