Başkan Recep Tayyip Erdoğan Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu üyesi oldu! - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
08 Ağustos 2019, Perşembe
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Başkan üyesi oldu!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu üyesi oldu!

Başkan , Kulübü'ne üyeliğinin 25. yılını doldurarak üyeliğine hak kazandı. Sarı-Lacivertli kulübün başkanı , Fenerbahçe Dergisi'nin Ağustos sayısında yazdığı yazıyla Başkan Erdoğan'ı tebrik etti.

Başkanı , konuyla ilgili kulüp dergisine şu açıklamayı yaptı;

"Bu ay kulübümüz için çok önem arz eden bir konuyu da vurgulamak istiyorum.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan kulübümüze üyeliğinin 25. yılını doldurarak Yüksek Divan Kurulu üyeliği hakkını kazanıyor. Kendisini tebrik ediyor, nice 25 yıllar diliyoruz."

  1. 08.08.2019
  2. Güncelleme: 08.08.2019 11:30
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