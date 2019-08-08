Fenerbahçe'de şok kadro dışı!

Fenerbahçe, İtalya Seri A ekiplerinden Cagliari ile Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler ilk yarısını 2-0 önde kapattığı mücadeleden 2-2'lik beraberlikle ayrıldı. Maçtan daha çok konuşulan olay ise yıldız futbolcunun kadro dışı bırakılması oldu...
8 Ağustos 2019 Perşembe 10:26
Güncelleme: 08.08.2019 10:26
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Süper Lig'in yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, sahasında İtalyan temsilcisi Cagliari'yi ağırladı.
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Müsabakanın ilk yarısında etkili bir oyun sergileyen sarı-lacivertli ekip Emre Belözoğlu ve Ozan Tufan'ın golleriyle öne geçti.
Maçın ikinci yarısında ise Pedro Santos ve Song'un gollerine engel olamadı ve sahadan 2-2'lik skorla ayrıldı.
TARAFTAR İLGİ GÖSTERMEDİ
Fenerbahçe taraftarları Cagliari ile oynanan hazırlık maçına ilgi göstermedi.
Tribünlerin büyük bölümü boş kalırken, mücadeleyi yaklaşık 10 bin taraftar izledi.