Fenerbahçe'de şok kadro dışı! - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
08 Ağustos 2019, Perşembe
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Fenerbahçe'de şok kadro dışı!

Fenerbahçe, İtalya Seri A ekiplerinden Cagliari ile Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler ilk yarısını 2-0 önde kapattığı mücadeleden 2-2'lik beraberlikle ayrıldı. Maçtan daha çok konuşulan olay ise yıldız futbolcunun kadro dışı bırakılması oldu...
8 Ağustos 2019 Perşembe 10:26 Güncelleme: 08.08.2019 10:26
Fenerbahçe'de şok kadro dışı!

Süper Lig'in yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, sahasında İtalyan temsilcisi Cagliari'yi ağırladı.

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Fenerbahçe'de şok kadro dışı!

Müsabakanın ilk yarısında etkili bir oyun sergileyen sarı-lacivertli ekip Emre Belözoğlu ve Ozan Tufan'ın golleriyle öne geçti.

Fenerbahçe'de şok kadro dışı!

Maçın ikinci yarısında ise Pedro Santos ve Song'un gollerine engel olamadı ve sahadan 2-2'lik skorla ayrıldı.

Fenerbahçe'de şok kadro dışı!

TARAFTAR İLGİ GÖSTERMEDİ

Fenerbahçe taraftarları Cagliari ile oynanan hazırlık maçına ilgi göstermedi.

Fenerbahçe'de şok kadro dışı!

Tribünlerin büyük bölümü boş kalırken, mücadeleyi yaklaşık 10 bin taraftar izledi.

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