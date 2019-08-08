Fenerbahçe'de şok kadro dışı!

Fenerbahçe, İtalya Seri A ekiplerinden Cagliari ile Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler ilk yarısını 2-0 önde kapattığı mücadeleden 2-2'lik beraberlikle ayrıldı. Maçtan daha çok konuşulan olay ise yıldız futbolcunun kadro dışı bırakılması oldu...

8 Ağustos 2019 Perşembe 10:26 Güncelleme: 08.08.2019 10:26 BU GALERİYİ PAYLAŞ





