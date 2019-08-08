Fenerbahçe'ye transfer şoku! Kolarov... - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
08 Ağustos 2019, Perşembe
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Fenerbahçe'ye transfer şoku! Kolarov...

Fenerbahçe'ye, uzun zamandır transferini bitirmek için uğraştığı Aleksandar Kolarov'dan kötü haber geldi! Fenerbahçe'nin kadrosuna katmak için yoğun çaba sarf ettiği Aleksandar Kolarov'un Romada kalacağı iddia edildi. İşte detaylar...

8 Ağustos 2019 Perşembe 10:05 Güncelleme: 08.08.2019 10:07
Fenerbahçe'ye transfer şoku! Kolarov...

Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki Aleksandar Kolarov, takımı Roma'nın dün akşamki hazırlık karşılaşmasında müthiş bir gole imzasını attı.

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Fenerbahçe'ye transfer şoku! Kolarov...

Athletic Bilbao ile oynadıkları ve 2-2 biten maçta, kullanılan serbest vuruşta topun başına geçen Sırp oyuncu, 35 metre mesafeden kaleci Simon'u avladı.

Fenerbahçe'ye transfer şoku! Kolarov...

Perugia'daki Renato Curi Stadı'ndaki mücadelede 45 dakika sahada kalan 33 yaşındaki futbolcu, gol dışındaki genel performansıyla da beğeni topladı.

Fenerbahçe'ye transfer şoku! Kolarov...

Sarı-lacivertli ekibe gelmesine kesin gözüyle bakılırken, İtalyan ekibinin başına Paulo Fonseca'nın geçmesiyle transfer zora girmiş, Portekizli teknik adam kendisinin takımda tutulmasını istemişti.


Fenerbahçe'ye transfer şoku! Kolarov...

Juventus'tan bir diğer sol bek Spinazzola'nın transfer edilmesiyle durumu merak konusu olan Kolarov'a Fonseca'nın stoperde görev verme planı yaptığı ortaya çıktı.

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