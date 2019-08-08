Juventus'un yeni sezonda kadroda düşünmediği Alman futbolcu Sami Khedira, aralarında Beşiktaş ve Fenerbahçe'den de olmak üzere gelen teklifleri değerlendirdi ve gitmek istediği takımı belirledi.

(fotomac.com.tr / Dış Haberler)