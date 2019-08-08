Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın istediği Khedira kararını verdi! - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
08 Ağustos 2019, Perşembe
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Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın istediği Khedira kararını verdi!

Juventus'un yeni sezonda kadroda düşünmediği Alman futbolcu Sami Khedira, aralarında Beşiktaş ve Fenerbahçe'den de olmak üzere gelen teklifleri değerlendirdi ve gitmek istediği takımı belirledi.

(fotomac.com.tr / Dış Haberler)

8 Ağustos 2019 Perşembe 09:56
Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın istediği Khedira kararını verdi!

İtalya Serie A ekiplerinden Juventus'un orta saha oyuncusu Sami Khedira, transfer döneminin en çok konuşulan isimlerinin başında geliyor.

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Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın istediği Khedira kararını verdi!

İtalyan ekibinin yeni sezonda kadroda düşünmediği Tunus asıllı Alman futbolcu, gelen teklifleri değerlendirmeye almıştı.

Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın istediği Khedira kararını verdi!

Yıldız isme yapılan teklifler arasında Fenerbahçe ve Beşiktaş'ınki de yer alıyordu.

Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın istediği Khedira kararını verdi!

İtalyan basınında yer alan haberlere göre Khedira, transfer olmak istediği takımla ilgili kararını netleştirdi.

Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın istediği Khedira kararını verdi!

Maaş olarak en tatmin edici teklifi Arsenal'den aldığı belirtilen deneyimli orta saha oyuncusunun Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye hayır dediği bildirildi.

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