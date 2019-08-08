Fenerbahçe'ye bayram şekeri Manchester United'dan!

Yeni sezon öncesi oynadığı 7 maçta kalesinde 15 gol gören Fenerbahçe'de defans adeta alarm veriyor. Şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmak için çalışmalarını sürdüren sarı-lacivertlilerde yeni isimler gündeme gelmeye başladı. Serdar Aziz, Sadık Çiftpınar ikilisinden memnun olmayan Ersun Yanal, Zanka'dan sonra bir ismin daha savunmaya katılması gerektiğini yönetime iletti. Herkes Kolarov'u beklerken yönetim flaş bir isim için devreye girdi. İşte son gelişmeler...

8 Ağustos 2019 Perşembe 09:15 Güncelleme: 08.08.2019 09:29 BU GALERİYİ PAYLAŞ





