Fenerbahçe'ye bayram şekeri Manchester United'dan! - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
08 Ağustos 2019, Perşembe
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Fenerbahçe'ye bayram şekeri Manchester United'dan!

Yeni sezon öncesi oynadığı 7 maçta kalesinde 15 gol gören Fenerbahçe'de defans adeta alarm veriyor. Şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmak için çalışmalarını sürdüren sarı-lacivertlilerde yeni isimler gündeme gelmeye başladı. Serdar Aziz, Sadık Çiftpınar ikilisinden memnun olmayan Ersun Yanal, Zanka'dan sonra bir ismin daha savunmaya katılması gerektiğini yönetime iletti. Herkes Kolarov'u beklerken yönetim flaş bir isim için devreye girdi. İşte son gelişmeler...
8 Ağustos 2019 Perşembe 09:15 Güncelleme: 08.08.2019 09:29
Fenerbahçe'ye bayram şekeri Manchester United'dan!

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hız kazandı.

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Fenerbahçe'ye bayram şekeri Manchester United'dan!

Yeni sezon öncesi oynanan Audi Cup ve hazırlık maçlarında toplamda 15 gol yiyen sarı-lacivertlilerde savunmaya yeni isimler katılacak.

Fenerbahçe'ye bayram şekeri Manchester United'dan!

Danimarkalı stoper Zanka'yı istanbul'a getiren Kanarya, transferde hız kesmiyor.

Fenerbahçe'ye bayram şekeri Manchester United'dan!

Daha önce Kjaer, Skrtel ve Kolarov'un isimleri transfer için konuşulurken, yeni bir iddia gündeme geldi.

Fenerbahçe'ye bayram şekeri Manchester United'dan!

Fenerbahçe'nin Manchestrer United'da forma giyen yıldız futbolcu için devreye girdiği iddia edildi. İşte stoper için adaylar ve son gözde...

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