Fenerbahçe Kadıköy'de görücüye çıktı! Peki kim nasıl oynadı? - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
08 Ağustos 2019, Perşembe
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Fenerbahçe Kadıköy'de görücüye çıktı! Peki kim nasıl oynadı?

Sarı-lacivertliler, ilk yarıda üstün olan taraftı, soyunma odasına da 2-0 önde girdi. İkinci 45'te ise roller değişti. Cagliari daha etkiliydi. Ancak bu bölümde Fenerbahçe'nin gençleri de umut verdi. İşte sarı-lacivertlilerin isim isim performansı...
8 Ağustos 2019 Perşembe 06:33 Güncelleme: 08.08.2019 06:33
Fenerbahçe Kadıköy'de görücüye çıktı! Peki kim nasıl oynadı?

Yeni sezon öncesi taraftarı önünde Cagliari'yi konuk eden Fenerbahçe sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı.

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Fenerbahçe Kadıköy'de görücüye çıktı! Peki kim nasıl oynadı?

İtalyan rakibine karşı maça hızlı başlayan sarı-lacivertliler, oyunda üstünlüğü ele aldı.

Fenerbahçe Kadıköy'de görücüye çıktı! Peki kim nasıl oynadı?

Özellikle orta alanda daha çok topla oynayan ve hücum organizasyonalıra çıkan Kanarya, Emre ve Ozan Tufan'ın golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde kapadı. İkinci 45'te ise roller değişti.

Fenerbahçe Kadıköy'de görücüye çıktı! Peki kim nasıl oynadı?

GENÇLERE TAM PUAN

Fenerbahçe, ikinci yarıda genç oyunculara şans verdi. İlk yarım saatte oyunun kontrolünü eline geçiren Cagliari, Song Han ve Pedro'nun penaltı golüyle skoru eşitledi.

Fenerbahçe Kadıköy'de görücüye çıktı! Peki kim nasıl oynadı?

7. hazırlık maçında 2. beraberliği alan F.Bahçe'de gençlerin performansı yüzleri güldürdü.

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