Fenerbahçe Kadıköy'de görücüye çıktı! Peki kim nasıl oynadı?

Sarı-lacivertliler, ilk yarıda üstün olan taraftı, soyunma odasına da 2-0 önde girdi. İkinci 45'te ise roller değişti. Cagliari daha etkiliydi. Ancak bu bölümde Fenerbahçe'nin gençleri de umut verdi. İşte sarı-lacivertlilerin isim isim performansı...

8 Ağustos 2019 Perşembe 06:33 Güncelleme: 08.08.2019 06:33 BU GALERİYİ PAYLAŞ





