Ersun Yanal'dan Emre Belözoğlu açıklaması!

Fenerbahçe ile Cagliari hazırlık maçında Kadıköy Ülker Stadı'nda karşılaştı ve mücadele 2-2 eşitlikle sonuçlandı. Maçın ardından açıklamalarda bulunan teknik direktör Ersun Yanal'dan Emre Belözoğlu yorumu geldi.
7 Ağustos 2019 Çarşamba 23:27
Güncelleme: 07.08.2019 23:27
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"TARAFTARLARIMIZIN İSTEDİĞİ FUTBOL"
Fenerbahçe teknik direktörü Ersun Yanal yaptığı açıklamada, ''Bizi buraya desteklemeye gelen seyircimizle birlikte olduğumuzda o gücü hep kullandık.
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Geçen sene Fenerbahçe'nin yarışta olmayan ligde bizi sonuna kadar desteklediler. Rekor kırdılar. 1. sıraya yerleştiler.
Elbette onların isteği ve arzusu yerine gelecek. Onların isteği futbolu oynamak için gayret ediyoruz.
Biz bu desteği aldığımızda özveri, takımdaşlığı en iyi noktaya taşıyarak hedefimize ulaşacağımıza yürekten inanıyoruz.
SAKATLIĞI BULUNAN FUTBOLCULAR HAKKINDA SON DURUM
Serdar Aziz'in kolunda çatlak var. Talihsiz bir sakatlık oldu. 10 gün içinde umarım takımla birlikte olur.