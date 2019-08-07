Ersun Yanal'dan Emre Belözoğlu açıklaması! - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
07 Ağustos 2019, Çarşamba
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Ersun Yanal'dan Emre Belözoğlu açıklaması!

Fenerbahçe ile Cagliari hazırlık maçında Kadıköy Ülker Stadı'nda karşılaştı ve mücadele 2-2 eşitlikle sonuçlandı. Maçın ardından açıklamalarda bulunan teknik direktör Ersun Yanal'dan Emre Belözoğlu yorumu geldi.
7 Ağustos 2019 Çarşamba 23:27 Güncelleme: 07.08.2019 23:27
Ersun Yanal'dan Emre Belözoğlu açıklaması!

"TARAFTARLARIMIZIN İSTEDİĞİ FUTBOL"

Fenerbahçe teknik direktörü Ersun Yanal yaptığı açıklamada, ''Bizi buraya desteklemeye gelen seyircimizle birlikte olduğumuzda o gücü hep kullandık.

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Ersun Yanal'dan Emre Belözoğlu açıklaması!

Geçen sene Fenerbahçe'nin yarışta olmayan ligde bizi sonuna kadar desteklediler. Rekor kırdılar. 1. sıraya yerleştiler.

Ersun Yanal'dan Emre Belözoğlu açıklaması!

Elbette onların isteği ve arzusu yerine gelecek. Onların isteği futbolu oynamak için gayret ediyoruz.

Ersun Yanal'dan Emre Belözoğlu açıklaması!

Biz bu desteği aldığımızda özveri, takımdaşlığı en iyi noktaya taşıyarak hedefimize ulaşacağımıza yürekten inanıyoruz.

Ersun Yanal'dan Emre Belözoğlu açıklaması!

SAKATLIĞI BULUNAN FUTBOLCULAR HAKKINDA SON DURUM

Serdar Aziz'in kolunda çatlak var. Talihsiz bir sakatlık oldu. 10 gün içinde umarım takımla birlikte olur.

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