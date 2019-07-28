Fenerbahçe'nin gündemindeki Khedira sürpriz bir yerde görüntülendi! - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
28 Temmuz 2019, Pazar
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Fenerbahçe'nin gündemindeki Khedira sürpriz bir yerde görüntülendi!

Süper Lig'de iddialı bir kadro ile mücadele edebilmek için transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de gündeme Juventus'un gözden çıkardığı Sami Khedira gelmişti. Alman yıldızın sürpriz bir stadyumda görüntülenmesi ise transfer dedikodularını alevlendirdi.

(fotomac.com.tr / Dış Haberler)

28 Temmuz 2019 Pazar 15:41
Fenerbahçe'nin gündemindeki Khedira sürpriz bir yerde görüntülendi!

Son dönemlerde adı Fenerbahçe ile anılan Tunus asıllı Alman futbolcu Sami Khedira'da dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

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Fenerbahçe'nin gündemindeki Khedira sürpriz bir yerde görüntülendi!

Juventus forması giyen yıldız futbolcu, Arsenal'in stadyumu Emirates tribünlerinde görüntülendi.

Fenerbahçe'nin gündemindeki Khedira sürpriz bir yerde görüntülendi!

İngiliz basınında yer alan haberlere göre Juventus'un kadroda düşünmediği ve "Kulüp bul" dediği Alman orta saha oyuncusu Mesut Özil'in davetiyle Arsneal-Lyon maçını izlemek için Londra'ya geldi.

Fenerbahçe'nin gündemindeki Khedira sürpriz bir yerde görüntülendi!

Ancak oyuncunun İngiltere'ye gelişi transfer dedikodularını da alevlendirmeye yetti.

Fenerbahçe'nin gündemindeki Khedira sürpriz bir yerde görüntülendi!

Geçtiğimiz günlerde Wolverhampton'ın ilgilendiği iddia edilen Khedira'nın Arsenal tribünlerinde görüntülenmesi ise sosyal medyayı salladı.

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