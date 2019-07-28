Süper Lig'de iddialı bir kadro ile mücadele edebilmek için transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de gündeme Juventus'un gözden çıkardığı Sami Khedira gelmişti. Alman yıldızın sürpriz bir stadyumda görüntülenmesi ise transfer dedikodularını alevlendirdi.

(fotomac.com.tr / Dış Haberler)