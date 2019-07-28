Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'ndan flaş Alper Potuk kararı! - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
28 Temmuz 2019, Pazar
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Haberler Galeri Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'ndan flaş Alper Potuk kararı!

Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'ndan flaş Alper Potuk kararı!

Fenerbahçe'de Alper Potuk ismi gündemden düşmüyor. Fenerbahçe'den kazancı yıllık 2.5 milyon Euro'yu bulan Alper'in performansı ve takımdan ayrılmak istememesi sarı-lacivertli taraftarların tepkisini çekiyor. Kaptan Emre Belözoğlu'ndan Alper Potuk konusunda flaş bir karar geldi...

28 Temmuz 2019 Pazar 14:39 Güncelleme: 28.07.2019 14:39
Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'ndan flaş Alper Potuk kararı!

Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları devam ederken bir yandan da kadroda kimlerin kalıp kalmayacağı netleşiyor.

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Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'ndan flaş Alper Potuk kararı!

Sarı lacivertlilerde beklentilerin altında performans sergileyen Alper Potuk'un da gönderilmesi gündemde.

Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'ndan flaş Alper Potuk kararı!

Ferdi Kadıoğlu'nun hazırlık karşılaşmasında süre alamamasından dolayı, sosyal medya hesabından Fenerbahçe fotoğraflarını silmesi tepkileri Alper'in üzerine çekmişti.

Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'ndan flaş Alper Potuk kararı!

Alper Potuk'un süre alıp Ferdi'nin almamasını kızan taraftarlar, tepkilerini yine sosyal medyadan dile getirmişti.

Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'ndan flaş Alper Potuk kararı!

Ferdi'ye destek olan sarı-lacivertliler, Ersun Yanal'a da Alper'i kaptan olarak sahaya sürmesi ve süre vermesinden dolayı tepki göstermişti.

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