Fenerbahçe'de beklenmeyen ayrılık! Menajeri başka takımla... | Son dakika haberleri - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
28 Temmuz 2019, Pazar
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Haberler Galeri Fenerbahçe'de beklenmeyen ayrılık! Menajeri başka takımla... | Son dakika haberleri

Fenerbahçe'de beklenmeyen ayrılık! Menajeri başka takımla... | Son dakika haberleri

Transfer sürecinin en hareketli takımlarından biri olarak öne çıkan Fenerbahçe'de birçok isim takıma katılırken mevcut oyuncular arasında takımdan ayrılanlar da olmuştu. Bu ayrılıklara bir yenisi daha eklenebilir. Bu beklenmedik gelişme camiada şok etkisi yaratırken yıldız oyuncu, menajerine "Görüşmelere başlayalım" talimatı verdi. İşte deprem etkisi yaratan gelişmenin detayları...

28 Temmuz 2019 Pazar 12:03 Güncelleme: 28.07.2019 12:10
Fenerbahçe'de beklenmeyen ayrılık! Menajeri başka takımla... | Son dakika haberleri

Fenerbahçe transfer haberlerinde son dakika gelişmeleri yaşanmaya devamm ediyor...

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Fenerbahçe'de beklenmeyen ayrılık! Menajeri başka takımla... | Son dakika haberleri

Şampiyonluk için bastıran Kanarya, yeni sezonda başarılı olabilmek adına hamlelerini peş peşe yapıyor...

Fenerbahçe'de beklenmeyen ayrılık! Menajeri başka takımla... | Son dakika haberleri

Kruse, Rodrigues, Emre Belözoğlu, Muriç gibi tecrübeli isimleri kadrosuna katan sarı lacivertlilerde her şey yoluna giriyor derken çok bir haber geldi.

Fenerbahçe'de beklenmeyen ayrılık! Menajeri başka takımla... | Son dakika haberleri

Takvim'in haberine göre; Ersun Yanal'ın gözüne girmeyi başaramayan genç yıldız menajerine "Bana kulüp bul" talimatı verdi.

Fenerbahçe'de beklenmeyen ayrılık! Menajeri başka takımla... | Son dakika haberleri

Geleceğe yatırım kapsamında transfer edilen yetenekli oyuncunun ayrılmak istemesi ve Fenerbahçe'yi kafasından silmesi sarı lacivertli kulüpte şok etkisi yarattı.

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