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Fenerbahçe'de beklenmeyen ayrılık! Menajeri başka takımla... | Son dakika haberleri
Transfer sürecinin en hareketli takımlarından biri olarak öne çıkan Fenerbahçe'de birçok isim takıma katılırken mevcut oyuncular arasında takımdan ayrılanlar da olmuştu. Bu ayrılıklara bir yenisi daha eklenebilir. Bu beklenmedik gelişme camiada şok etkisi yaratırken yıldız oyuncu, menajerine "Görüşmelere başlayalım" talimatı verdi. İşte deprem etkisi yaratan gelişmenin detayları...
28 Temmuz 2019 Pazar 12:03
Güncelleme: 28.07.2019 12:10
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Fenerbahçe transfer haberlerinde son dakika gelişmeleri yaşanmaya devamm ediyor...
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Kruse, Rodrigues, Emre Belözoğlu, Muriç gibi tecrübeli isimleri kadrosuna katan sarı lacivertlilerde her şey yoluna giriyor derken çok bir haber geldi.
Takvim'in haberine göre; Ersun Yanal'ın gözüne girmeyi başaramayan genç yıldız menajerine "Bana kulüp bul" talimatı verdi.
Geleceğe yatırım kapsamında transfer edilen yetenekli oyuncunun ayrılmak istemesi ve Fenerbahçe'yi kafasından silmesi sarı lacivertli kulüpte şok etkisi yarattı.