Fenerbahçe genç yıldız adayı için Everton ile yarışıyor
Eljif Elmas'ın satışından kasasına 16 milyon euro koyan Fenerbahçe, geleceğin yıldızları için çalışmalarına devam ediyor. Birçok isim belirleyen sarı-lacivertlilerin scout ekibi, bu kez de Mainz U19 Takımı'nın 18 yaşındaki oyuncusu Erkan Eyibil'i listeye aldı. Fenerbahçe, Alman ekibinde forma giyen genç futbolcuyu kadrosuna katmayı hedeflerken, Premier Lig takımlarından Everton'ın da bu transferde devreye girdiği kaydedildi.
Eljif Elmas'ın satışından kasasına 16 milyon euro koyan Fenerbahçe, geleceğin yıldızları için çalışmalarına devam ediyor. Birçok isim belirleyen sarı-lacivertlilerin scout ekibi, bu kez de Mainz U19 Takımı'nın 18 yaşındaki oyuncusu Erkan Eyibil'i listeye aldı. Fenerbahçe, Alman ekibinde forma giyen genç futbolcuyu kadrosuna katmayı hedeflerken, Premier Lig takımlarından Everton'ın da bu transferde devreye girdiği kaydedildi.
- 31.7.2019
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Kagawa’nın tek taliplisi Beşiktaş
Toplam 1
Yorum
sek almayın beşiktaşı yedek lastik yaptı yazık 100 yıllık çınara
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Sturridge heyecanı
Toplam 2
Yorum
XXX ALINDA GÖRELİM
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Belhanda için Arabistan iddiası
Toplam 1
Yorum
hagi10 10 bu 10 da diagne 20 milyon 4 tane sağlam adam. samatya ,falcao,banega,cuellar
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