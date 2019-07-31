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31 Temmuz 2019, Çarşamba
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genç yıldız adayı için ile yarışıyor

Fenerbahçe genç yıldız adayı için Everton ile yarışıyor

'ın satışından kasasına 16 milyon euro koyan , geleceğin yıldızları için çalışmalarına devam ediyor. Birçok isim belirleyen sarı-lacivertlilerin scout ekibi, bu kez de Mainz Takımı'nın 18 yaşındaki oyuncusu 'i listeye aldı. Fenerbahçe, Alman ekibinde forma giyen genç futbolcuyu kadrosuna katmayı hedeflerken, takımlarından 'ın da bu transferde devreye girdiği kaydedildi.

Eljif Elmas'ın satışından kasasına 16 milyon euro koyan , geleceğin yıldızları için çalışmalarına devam ediyor. Birçok isim belirleyen sarı-lacivertlilerin scout ekibi, bu kez de Mainz Takımı'nın 18 yaşındaki oyuncusu 'i listeye aldı. Fenerbahçe, Alman ekibinde forma giyen genç futbolcuyu kadrosuna katmayı hedeflerken, takımlarından 'ın da bu transferde devreye girdiği kaydedildi.

  1. 31.7.2019
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