Obradovic: NBA defteri benim için kapandı - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
29 Temmuz 2019, Pazartesi
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Obradovic: defteri benim için kapandı

Obradovic: NBA defteri benim için kapandı

Beko'nun Sırp başantrenörü , ülkesninin basınına verdiği röportajda geleceğine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Başarılı antrenör ayrıca defterinin kendisi için tamamen kapandığını ifade etti. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Erkek Basketbol Takımı'nın başarılı başantrenörü , Sırp basınından Blic'e önemli açıklamalarda bulundu. Tecrübeli antrenör, geleceğine ilişkin sorulan bir soru üzerine şu yanıtı verdi:

"Fenerbahçe'de çok mutluyum. Bir yıl daha sözleşmem var ve kendimi tamamen takımıma odakladım. Orada harika insanlarla çalışıyorum. Taraftarlarla efsane bir ilişkim var."

Sarı-lacivertli takımla tarihi zaferlere imza atan Obradovic, 'e gitme ihtimalinin bulunmadığını ve o defterin kendisi için tamamen kapandığını sözlerine ekledi.


  1. 29.07.2019
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