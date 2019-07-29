Obradovic: NBA defteri benim için kapandı

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı'nın başarılı başantrenörü Zeljko Obradovic, Sırp basınından Blic'e önemli açıklamalarda bulundu. Tecrübeli antrenör, geleceğine ilişkin sorulan bir soru üzerine şu yanıtı verdi:

"Fenerbahçe'de çok mutluyum. Bir yıl daha sözleşmem var ve kendimi tamamen takımıma odakladım. Orada harika insanlarla çalışıyorum. Taraftarlarla efsane bir ilişkim var."

Sarı-lacivertli takımla tarihi zaferlere imza atan Obradovic, NBA'e gitme ihtimalinin bulunmadığını ve o defterin kendisi için tamamen kapandığını sözlerine ekledi.



