Obradovic: NBA defteri benim için kapandı
Fenerbahçe Beko'nun Sırp başantrenörü Zeljko Obradovic, ülkesninin basınına verdiği röportajda geleceğine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Başarılı antrenör ayrıca NBA defterinin kendisi için tamamen kapandığını ifade etti. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)
Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı'nın başarılı başantrenörü Zeljko Obradovic, Sırp basınından Blic'e önemli açıklamalarda bulundu. Tecrübeli antrenör, geleceğine ilişkin sorulan bir soru üzerine şu yanıtı verdi:
"Fenerbahçe'de çok mutluyum. Bir yıl daha sözleşmem var ve kendimi tamamen takımıma odakladım. Orada harika insanlarla çalışıyorum. Taraftarlarla efsane bir ilişkim var."
Sarı-lacivertli takımla tarihi zaferlere imza atan Obradovic, NBA'e gitme ihtimalinin bulunmadığını ve o defterin kendisi için tamamen kapandığını sözlerine ekledi.
- 29.07.2019
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Henry Onyekuru evlendi
Toplam 2
Yorum
austin geleceğin takımında herkes33-34-rotasyon dahil 30 un altında nerdeyse oyuncu yok iki göbek kiralık dinamzim sorunu olacak gs da
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Henry Onyekuru evlendi
Toplam 2
Yorum
austin onyekurunun gitmesiyle nerdeyse takımda genç oyuncu kalmadı 36 ya kadar sözleşmeler imzalandı bildiğin takım yaşlandı
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Beşiktaş'tan kötü prova
Toplam 1
Yorum
savaş Sol bek net şart.Caner yanından geçenleri sadece seyrediyor.Sol çizgide lazım.Birde Sol Stoper alınırsa BJK Tamam.Burak giderse santrafor .
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